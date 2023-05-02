Продавав британцям ядерні секрети: в Ірані стратили колишнього заступника міністра-шпигуна, – ЗМІ

Ексзаступник міністра оборони Аліреза Акбарі майже 10 років був "кротом" британських спецслужб в Ірані, він розкрив ядерний об'єкт "Фордо". Розвідка МІ-6 заплатила йому приблизно 2,4 мільйонів доларів за видавання держсекретів, зазначили журналісти.

В Ірані в січні 2023 року стратили колишнього заступника міністра оборони, 62-річного Алірезу Акбарі, який майже 10 років надавав Великій Британії важливі розвіддані про іранські ядерні та військові програми. Про це пише американська газета The New York Times (NYT) із посиланням на представників західних розвідок та іранських чиновників.

Ім'я Акбарі довго тримали в таємниці, але його страта в Ірані 11 січня пролила світло на те, що приховували 15 років. Акбарі був "кротом" британських спецслужб в Ірані з доступом високого рівня до ядерних та оборонних секретів, зазначили автори матеріалу.

Великобританія ніколи публічно не визнавала, що пан Акбарі, який отримав британське громадянство у 2012 році, був її шпигуном.

Дані, які він надавав, були дуже важливими для доказів того, що Тегеран розробляє ядерну зброю і для переконання світової спільноти посилити санкції проти Ірану.

Акбарі жив подвійним життям — публічно він був релігійним фанатиком і політичним яструбом, високопоставленим військовим командиром Корпусу вартових ісламської революції та заступником міністра оборони.

Згодом він поїхав до Лондона, щоб зайнятися бізнесом. З 2004 року Акбарі надавав британцям секрети ядерної програми Ірану, а в 2012 році отримав британське громадянство, розповіли співрозмовники NYT.

В Ірані заявили, що Акбарі розкрив особи та діяльність понад 100 іранських впливових чиновників, зокрема головного вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде, якого Ізраїль усунув у 2020 році, зазначили журналісти.

Ізраїль усунув Мохсена Фахрізаде у 2020 році

Британський шпигун Акбарі розкрив ядерний об'єкт "Фордо"

Представники західної розвідки та органів нацбезпеки з'ясували, що у 2019 році за допомогою російських розвідників влада Ірану виявила розкриття секретної програми зі створення ядерної зброї на об'єкті "Фордо" в горах біля Тегерана. Досі залишається невідомим, як Росія одержала цю інформацію, зазначає NYT.

У квітні 2008 року Великобританія отримала і передала Ізраїлю та західним агентствам розвіддані про завод "Фордо", де збагачували уран. Ці відомості змінили світове уявлення про іранську ядерну програму, як і плани Заходу щодо протидії їй.

"Інформація про "Фордо" вразила нас. Великий внесок британців в об'єднані зусилля Заходу зі збору даних про іранський ядерний проєкт полягав у людській розвідці. Вони потрапили туди, де не було ні нас, ні американців", — сказав колишній начальник штабу міністра оборони Ізраїлю Йоні Корен.

Західні спецслужби давно помітили по супутниках об'єкт "Фордо" у горах

Західні спецслужби давно помітили супутниками об'єкт "Фордо" в горах, але вони думали, що це місце було просто військовим сховищем, а не секретним об'єктом зі збагачення ядерних матеріалів.

"Відкриття "Фордо" радикально змінило ставлення міжнародної спільноти до Ірану. Це допомогло переконати Китай та Росію в тому, що Іран не приховував своєї ядерної програми та підштовхнула до нових санкцій", — сказав колишній керівник національної розвідки з Ірану в ЦРУ Норман Роул.

За словами високопоставленого іранського дипломата, навіть після залишення офіційної посади співробітники Міністерства закордонних справ Ірану продовжували звертатися до Акбарі за порадами і повідомляли йому про закриті зустрічі з питань політики та ядерних переговорів.

Повернення до Тегерана: як затримали Алірезу Акбарі?

У 2019 році Акбарі востаннє прилетів до Ірану — його викликав голова Вищої ради національної безпеки для вирішення "невідкладних ядерних та оборонних питань".

Через кілька днів після повернення до Тегерана його викликали до Міністерства інформації та національної безпеки Ірану. Там сказали, що знають про його контакти з британською МІ-6 і закликали його співпрацювати, щоб довести невинність. Після кількох допитів його заарештували.

Два джерела, пов'язані зі Стражами ісламської революції, розповіли, що в якийсь момент Тегеран дізнався, що Акбарі був джерелом витоку інформації про об'єкт "Фордо".

Акбарі був затриманий і кілька місяців утримувався в одиночній камері в підземному ізоляторі, а потім у відомій в'язниці тегеранської Евін. Сім'ї сказали тримати його арешт у таємниці.

Акбарі утримували у відомій тегеранській в'язниці Евін

Іранські чиновники говорили державним ЗМІ після страти, що вони змушували Акбарі регулярно спілкуватися з британськими кураторами, щоб ввести їх в оману.

Іран заявив, що секретна розвідувальна служба МЗС Великобританії МІ-6 заплатила розвіднику приблизно 2,4 мільйонів доларів за видавання держсекретів.

Великобританія ніколи не визнавала, що Акбарі працював її шпигуном. Представники британського МЗС не прокоментували питання, "пов'язані із розвідкою". Держдепартамент та Рада національної безпеки США також відмовилися від коментарів щодо діяльності Акбарі.

Політичний аналітик з Ірану Фоад Азаді, близький до уряду і КВІР сказав, що Акбарі мав доступ до великої кількості секретної інформації про ядерні та військові програми.

У 2004 році Акбарі відповідав за переконання західних посольств у Тегерані щодо того, що Іран не веде розробку ядерної зброї. Він регулярно зустрічався з послами Великобританії, Китаю, Франції, Німеччини та Росії, пише NYT.

Нагадаємо, що Пентагон 23 березня назвав термін, за який Іран може створити ядерну зброю. За словами фахівців, на це піде кілька місяців.

Журналісти американського видання Axios 23 березня підрахували, що Тегеран накопичив 87,5 кг урану зі збагаченням 60%. А щоб зробити хоча б одну ядерну бомбу, уран треба збагатити до 90%.