Через 12 років з'ясувалося, чому тіло Усами бен Ладенa скинули в океан

Бен Ладена застрелили 2 травня 2011 року на третьому поверсі будинку в пакистанському Абботтабаді, де він переховувався від переслідування. Його ліквідували під час 40-хвилинної операції ЦРУ під назвою "Спис Нептуна".

Тіло ліквідованого ватажка "Аль-Каїди", відповідального за організацію найкривавішого теракту на території США, скинули в море, щоб фанатики не перетворили могилу на святиню. Про це повідомляє The Mirror.

Бен Ладен був застрелений 12 років тому, 2 травня 2011 року, на третьому поверсі будинку в пакистанському Абботтабаді, де він переховувався від переслідування американської влади.

Його ліквідували під час 40-хвилинної операції ЦРУ "Спис Нептуна". Під час штурму будинку були вбиті й четверо інших, які перебували в будинку, в тому числі його син і одна жінка.

Будинок бен Ладена

Після цього американські війська повернулися в Афганістан, де тіло ідентифікували за допомогою тесту ДНК.

Але не менш важливою, ніж сама ліквідація, була місія із захоронення трупа терориста номер один. США зробили це так, як їм потрібно, і водночас, як стверджується, з дотриманням ісламських традицій.

У Вашингтоні стали турбуватися щодо того, що місце поховання бен Ладена перетвориться на місце паломництва майбутніх джихадистів і спонукатиме до подальших терактів.

Після того, як "морські котики" провели успішну операцію, тіло скинули в Аравійському морі на відстані 1300 км. Його загорнули в білий похоронний саван і помістили в мішок.

Перед процедурою американський офіцер прочитав заготовлений переклад тексту, який попередньо арабською написав носій мови.

Були й критики такого підходу. Деякі висловлювалися про те, що бен Ладена слід було поховати в землі з обличчям, розгорнутим у бік Мекки, інші ж говорили про те, що в ісламі дозволено ховати в морі, тільки якщо людина померла на кораблі.

У відповідь на це США заявили, що не могли б знайти країни чи бодай якоїсь людини, яка б погодилася забрати його тіло.

Але висловлювалася думка про те, що численна родина бен Ладена охоче б його забрала.

31 липня 2022 року США ліквідували Аймана аль-Завахірі, який очолював "Аль-Каїду" після Усами бен Ладена.

Також повідомлялося, що син Усами бен Ладена Омар розповів, як батько вчив його стріляти й тестував хімзброю на його тваринах. Омар став художником і мешкає у Франції.