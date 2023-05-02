За прикладом Білорусі: РФ допомагає біженцям із Близького Сходу нелегально потрапити до ЄС

Як зазначають у німецькій поліції, лише за березень на кордонах Євросоюзу та країн Шенгенської зони було зафіксовано 22,5 тисячі незаконних мігрантів, що на 60% більше, ніж минулого року.

Біженці з Близького Сходу одержують російські візи для того, щоб незаконно потрапити на територію Європейського союзу через РФ та Білорусь. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на звіт поліції Німеччини.

Повідомляється, що на ФРН насувається нова хвиля біженців. Лише за березень на кордонах Євросоюзу та країн Шенгенської угоди було зафіксовано 22,5 тисячі незаконних мігрантів, що на 60% перевищує торішні показники.

З січня по березень у Німеччині було зафіксовано 19 627 спроб незаконного в'їзду, лише у березні — 6 672. Найбільше біженців прибуває з боку Польщі. Більшість із них родом із Сирії, Афганістану та Туреччини.

У німецькій поліції заявили, що це, мабуть, "тільки початок". За даними відомства, у соціальних мережах активно рекламується маршрут через територію РФ та Білорусі.

Згідно з припущенням німецьких експертів з безпеки, нелегальні мігранти прямують літаками з Туреччини до РФ та Білорусі, щоб звідти перебратися до Євросоюзу.

"Неправомірне використання російських віз для проїзду через Російську Федерацію до Білорусі в ЄС залишається без змін", — констатували у поліції ФРН.

У публікації також йдеться про те, що спорудження прикордонних огорож не призвело до істотного скорочення потоку нелегалів у ФРН.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Центр національного спротиву повідомив, що білоруські прикордонники спеціально спрямовують потоки біженців з Ірану та Пакистану у бік кордону з Україною, намагаючись таким чином знайти лазівки для проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

У листопаді 2021 року групи біженців також намагалися прорватися з території Білорусі до Польщі. Одна з груп мігрантів перетнула кордон біля пункту пропуску "Брузги", пошкодивши огорожу з колючого дроту.