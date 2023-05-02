Речник Конгресу США висловився про підтримку України: у Байдена відреагували

Спікер Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що республіканець Кевін Маккарті протистоїть пропаганді, яку розповсюджують російські державні видання.

У вівторок, 2 травня, в адміністрації президента США Джо Байдена позитивно висловилися про коментар спікера Палати представників Кевіна Маккарті щодо військової агресії Російської Федерації проти України. Про це пише CNN із посиланням на прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми раді почути, що спікер Маккарті погоджується з тим, що продовжувати підтримувати Україну життєво важливо", — сказала Жан-П'єр.

У Білому домі також вказали на те, що Маккарті протистоїть пропаганді, що поширюється російськими державними агентствами новин, зазначивши, що це "приємно чути".

Допомога Україні від США: що сказав Маккарті

У понеділок, 1 травня, Кевін Маккарті під час пресконференції в Ізраїлі сказав, що підтримує Україну та погоджується з відправкою їй озброєнь.

Ця заява прозвучала у відповідь на слова репортера російського пропагандистського видання "РИА Новости" про те, що речник Конгресу США нібито виступає проти допомоги Києву.

"Я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною, я також не підтримую вбивство вами дітей", — заявив Маккарті.

У грудні минулого року Маккарті, бувши лідером республіканців у Палаті представників США, вже висловлювався за підтримку України. При цьому він уточнював, що виступає проти надання необмеженої допомоги.

"Моя позиція ніколи не змінювалася. Я підтримую Україну, але ніколи не підтримаю карт-бланш", — сказав республіканець.

Раніше Кевін Маккарті також зазначав, що Вашингтон повинен налагодити звітність, щоб переконатися в цільовому використанні коштів, що виділяються Україні. На його думку, Конгрес і Сенат повинні мати можливість відкрито обговорювати такі питання.