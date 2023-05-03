Ще два дні: у Туреччині озвучили деталі зернових переговорів за участю України та РФ

У турецькому Міноборони наголошують, що офіційна Анкара зацікавлена у продовженні зернової угоди, яка важлива не лише для підтримки країн, які мають у цьому потребу, а й регіонального світу.

У середу, 3 травня, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що переговори щодо відновлення зернової угоди відбудуться 5 травня. Про це повідомляє видання CNN Turk.

За інформацією міністра, заступники міністрів оборони України, Росії та Туреччини будуть проводити переговори щодо поновлення угоди у Стамбулі. Він висловив сподівання, що переговори пройдуть без затримок, оскільки угода дуже важлива для забезпечення стабільності та потребуючих країн.

"Сподіваємося, що зернова угода продовжуватиметься без затримок. Тому, що ця угода дуже важлива для регіонального миру та стабільності, а також для країн, які цього потребують. У цьому контексті можна сказати, що сторони готові продовжити термін. Ми хочемо, щоб ця ініціатива тривала без проблем ", — зазначив Акар.

За інформацією журналістів, 18 квітня Акар провів зустріч з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим, під час якої політики обговорили деталі майбутніх переговорів щодо поновлення зернової угоди.

Нагадаємо, 25 квітня Росія звинуватила Україну в атаці на пункти базування Чорноморського флоту в Севастополі та пригрозила непродовженням "зернової угоди".

На день пізніше, 26 квітня, через саботаж РФ 4 судна не змогли залишити порти Чорноморськ, Одеса та Південний і змушені були чекати погодження їхнього проходу в додатковий час. Після чого Росія в черговий раз призупинила дію "зернової" угоди.