Радів підриву Кримського мосту: в Росії завели кримінальну справу на Паніна, — ЗМІ

За словами російського актора, ті гроші, які було витрачено на будівництво мосту між РФ і Кримом, можна було витратити на лікування хворих дітей.

У Російській Федерації порушили кримінальну справу на актора Олексія Паніна за статтею "Публічне виправдання тероризму" через його торішнє висловлювання про вибух на Керченському мосту. Про це пише російське видання "Лента.ру" з посиланням на дані правоохоронців.

Повідомляється, що за російською адресою Паніна пройшли слідчі дії. Водночас актор уже кілька років не мешкає в РФ. У 2020 році він поїхав в Іспанію, а в листопаді 2022 року заявив про відкриття американської візи. Сам Панін стверджує, що зараз мешкає в США.

Як зазначають автори публікації, у жовтні 2022 року актор написав пост у своєму Telegram-каналі, де висловив радість щодо вибуху на Кримському мосту в день 70-річчя президента РФ Володимира Путіна.

"Не можу приховати своєї радості від того, що в путінський день народження Україна роз**бала Кримський міст. Шкода тільки, що на ті гроші, які в нього вбухали, можна було врятувати тисячі хворих діточок", — заявив Панін.

Панін про вибух на Кримському мосту

Раніше ми писали про те, що 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух. У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що джерелом детонації був вантажний автомобіль. У результаті стався частковий обвал двох автомобільних прольотів.

Нагадаємо, що в березні минулого року Олексій Панін уже робив антивоєнні заяви. Актор розкритикував своїх співвітчизників і назвав їх зомбі. Він також висловився про майбутнє РФ і попросив вибачення в українцями.

Ми також писали про те, що Олексій Панін змінив свою позицію щодо України у 2019 році. Тоді він визнав, що шкодує, що у 2014 році підтримував анексію Росією Криму. Він заявив, відчуває сором, розуміючи, що відбувається на півострові, й додав, що вже давно попрощався з РФ.