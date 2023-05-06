"Пальці-сосиски": мережа відреагувала мемами на коронацію Чарльза ІІІ (фото)

Жарт про сосиски завдячує своїй появі видатним пальцям нового британського монарха, які, на думку деяких, нагадують ковбасні вироби. Згадувалося і про те, що королю довелося довго чекати, аби влаштуватися на роботу.

Сирний Кіш назвали офіційною стравою на коронації короля Великобританії Чарльза Третього, але деякі британці вирішили відзначити подію сандвічами із "сосисками-пальцями". Про це повідомляє The Daily Mail.

Жарт завдячує своїй появі видатним пальцям нового британського монарха, які, на думку деяких, схожі на сосиски.

Один із користувачів Twitter поділився кулінарним шедевром і пожартував, що його мама всю ніч працювала над стравою.

Пальці-сосиски короля Чарльза

Інші популярні меми, пов'язані з коронацією, за якою спостерігали мільйони людей у всьому світі в суботу, 6 травня, були присвячені типово британській атрибутиці: прапору, чаю, вівсянці, а також королеві-консорт Каміллі.

Артист, раніше відомий як Принц

У соцмережах жартували й про те, що королю довелося досить довго чекати, щоб влаштуватися на нинішню роботу.

Коли подаєш заяву про влаштування на роботу і коли отримуєш

Хтось поділився фото нових пластівців, присвячених коронації.

Користувач Reddit опублікував нові ранкові пластівці, присвячені коронації

Ще один користувач виклав фотографію "коронації" власного "Короля Чарльза", спанієля.

Коронація Короля Чарльза

Ще один король:

Коронація Принца Чарльза

Принц Гаррі прибув на коронацію.

Принц Гаррі

Королева-консорт Камілла на троні

Хтось сказав, що більше чекає на меми з п'ятирічним принцом Луї.

Принц Луї на коронації Чарльза

А кінотеатр "Принц Чарльз" повідомив, що не змінюватиме свою назву у зв'язку з переходом Чарльза на нову посаду.

Кінотеатр "Принц Чарльз"

Нагадаємо, Король Чарльз офіційно зайняв трон британського монарха. У Вестмінстерському абатстві відбулася перша за 70 років коронація, а церемонією керував архієпископ Кентерберійський.

Також повідомлялося, що напередодні коронації британський парламент повторив фото, зроблене під час коронації діда Чарльза — короля Георга VI. Відбулася ця подія 12 травня 1937 року.