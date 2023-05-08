"Незважаючи на неправильні слова та вчинки": Китай хоче налагодити відносини із США
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан вважає, що конче необхідно стабілізувати китайсько-американські відносини.
У Китаї зголосилися стабілізувати відносини зі США, хоча звинувачують останніх у "серії неправильних слів і вчинків", які ці відносини погіршили. Про це пише Reuters сьогодні, 8 травня.
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом заявив, що необхідно стабілізувати китайсько-американські відносини. Йдеться про тайванське питання та "витравлення принципу єдиного Китаю".
"Серія помилкових слів і вчинків Сполучених Штатів з того часу підірвала важко досягнутий позитивний імпульс китайсько-американських відносин", — сказав він.
Він заявив, що співпраця країн була підірвана і відносини двох країн "знов зіткнулися з холодною кригою".
5 травня директорка національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що Китай розглядає можливість застосування сили для захоплення Тайваню.
2 травня посол США у Китаї Ніколас Бернс сказав, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Китай вплинув на рішення Російської Федерації щодо закінчення війни в Україні.
Під час брифінгу 28 квітня Володимир Зеленський повідомив, що обговорював із китайським лідером питання активної участі Пекіна у мирних ініціативах України.