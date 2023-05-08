Проста помилка: чоловік провалив співбесіду про прийом на роботу, як тільки зайшов до офісу

Менеджер з найму персоналу прикинулася секретаркою, адже мала свій особливий метод перевірки кандидатів на роботу. Один чоловік справив погане враження ще до того, як одержав можливість показати свої професійні здібності.

Менеджер з персоналу розповіла на популярному форумі Reddit, про те, як чоловік припустився простої помилки під час співбесіди. Йому відмовили протягом 5 хвилин із моменту його прибуття в офіс. Про це пише The Mirror.

Чоловік справив погане враження ще до того, як отримав можливість довести свої професійні здібності, оскільки не виявив доброзичливості до секретаря, коли увійшов до будівлі.

У своєму повідомленні на форумі менеджер з найму персоналу попередила інших людей, щоб ті не повторили ту саму помилку. Вона розповіла, що секретарка, яка проводила співбесіду, насправді також була HR-менеджером і намагалася оцінити, наскільки шанобливо потенційні співробітники ставляться до інших.

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"Сьогодні кандидат провалив свою співбесіду в перші 5 хвилин після того, як він увійшов до будівлі. Він зневажливо поставився до секретарки, яка привіталася з ним. Чоловік мовчав і відвів очі убік. Вона спробувала привернути його до розмови. Знову ж таки, жодного глядача контакту та інтересу до розмови з нею не було. Чого кандидат не зрозумів, так це того, що секретарка насправді була менеджером по найму", — написала жінка.

Багато користувачів Reddit погодилися, що важливо бути ввічливими зі всіма оточуючими нас людьми. Один із користувачів навіть поділився своєю історією, яка підтверджує цю думку.

"Якось мене взяли на роботу, бо я притримав двері для двірника з коляскою. Адміністратор сказав, що це було дуже мило з мого боку", — написав один з учасників обговорення.

Раніше Фокус писав, що жінка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через хворобу. Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.

Також раніше повідомлялося, що 72-річний чоловік пішов працювати в McDonald's і став улюбленцем відвідувачів. Деріл Холмс провів лише один день вдома, перш ніж влаштуватися на нову роботу.