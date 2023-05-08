Лукашенко вже у Москві: список іноземних гостей на параді Путіна до Дня перемоги (відео)
Про візит політика з Білорусі офіційно не повідомлялося доти, доки його літак не приземлився в аеропорту Москви. Він став шостим іноземним гостем на військовому параді у Кремлі.
До Москви на парад, присвячений Дню перемоги, прилетів ще один іноземний політик — Олександр Лукашенко. При цьому офіційно про його візит стало відомо вже після прибуття до російської столиці. Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого" 8 травня.
Журналісти опублікували ролик, на якому можна було помітити, що у Москві приземлився офіційний літак білоруського політика. При цьому інформація раніше підтверджена не була ні Мінськом, ні Москвою.
Він стане шостим іноземним гостем, який відвідає військовий парад у Москві, присвячений Дню перемоги.
Військовий парад у Москві: хто прилетить до Путіна на свято
Спочатку в Кремлі офіційно підтвердили, що на параді буде присутній виключно один іноземний лідер — президент Киргизстану Садир Жапаров.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що цього року "дата не кругла", тому в Кремлі нібито навіть не намагалися розсилати запрошення.
"Спеціальних запрошень (закордонним лідерам) цього року не було. Це не кругла дата", — йдеться у повідомленні.
В результаті, за інформацією росЗМІ, завтра парад відвідають відразу шість політиків, серед яких:
- президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
- прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
- президент Киргизстану Садир Жапаров;
- президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
- президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
- Олександр Лукашенко
Також Володимир Путін запрошував до Кремля президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова, проте офіційного підтвердження не було.
Нагадаємо, 8 травня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про підготовку до провокацій від РФ на 9 травня. За його словами, остання атака, яку відбила українська ППО, додає нам впевненості у собі. Причому не лише для військових, а й для всіх громадян України.