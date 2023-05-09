"Образливий символ": у Молдові людей штрафують за "георгіївську стрічку", — ЗМІ (фото, відео)

Попри заборону демонстрації цього символу в публічному місці, за яку проголосував парламент країни ще у квітні 2022 року, навіть екс-президент Молдови Ігор Додон порушив закон та вийшов на площу з "георгіївською стрічкою" на лацкані піджака.

У Молдові поліція почала штрафувати людей, які вийшли на вулиці та площі міст із "георгіївською стрічкою". Відео у вівторок, 9 травня, поширила низка телеграм-каналів.

На відеокадрах видно, як у Кишиневі поліцейський намагається затримати жінку. Вона тримає портрет свого родича, який воював під час Другої світової війни. У куточку фотографії прикріплено георгіївську стрічку.

Своєю чергою співробітник поліції попросив жінку прибрати "георгіївську стрічку", оскільки вона — "образливий символ".

Молдова заборонила демонстрацію "георгіївської стрічки": що про це відомо

У четвер, 4 травня, голова місцевого генерального інспекторату поліції заявив, що носіння георгіївської стрічки в Молдові вважається виправданням або уславленням військової агресії та за це належить штраф.

"Якщо стрічка буде разом із нагородою, якою була ушанована ця людина, то вона розглядатиметься як частина нагороди. Якщо вона буде окремо, то це розглядатиметься як чинний символ військової агресії, що заборонено", — уточнив Чернеуцану.

Він нагадав, що парламент країни ще у 2022 році ухвалив закон про штрафи за носіння символів військової агресії, у тому числі "георгіївської стрічки" та символів Z та V.

За носіння, демонстрацію та розповсюдження цього символу передбачено штрафи від 4,5 тис. до 9 тис. леїв (від $250 до $500) для фізичних осіб.

Однак зауважимо, що екс-президент Молдови Ігор Додон порушив цей закон і з'явився в Кишиневі з "георгіївською стрічкою", хоча демонстрація цього символу і визнана в країні незаконною.

Екс-президент Молдови Ігор Додон взяв участь в акції "Безсмертний полк" та одягнув георгіївську стрічку, хоча цей символ і заборонено у Молдові Фото: скріншот

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав закон про "осквернення" георгіївських стрічок. Новий закон поширюється навіть на дії користувачів в інтернеті.

Своєю чергою у квітні 2022 року в Молдові заборонили символи агресії РФ в Україні. Парламент країни у третьому читанні проголосував за заборону георгіївської стрічки та знаків Z та V як символів російської агресії в Україні. Голосування передували палкі дебати демократів із комуністами.