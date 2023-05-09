Смертельно небезпечна для людей: пара знайшла рідкісну кобру-альбіноса у своїй оселі (фото)

Ця кобра, відома як Наджа Наджа, входить до списку "великої четвірки" змій, які відповідальні за більшість випадків укусів людей у Південній Азії. Їхня отрута може викликати параліч і навіть смерть, якщо потерпілий не отримає своєчасної медичної допомоги.

Сімейна пара з міста Коїмбатура (Індія) раптово виявила на території свого будинку масивну дуже рідкісну кобру-альбіноса. Про це пише Daily Star.

Представники місцевої благодійної організації, що займається захистом тварин, заявляють, що смертельно отруйну змію було знайдено поблизу населеного пункту після сильного дощу, який пройшов у місті 3 травня.

На місце події був викликаний професійний змієлов, який мав упіймати небезпечну кобру-альбіноса.

Тварину спіймали та передали співробітникам лісового відділу Коїмбатури

Тварину спіймали та передали співробітникам лісового відділу Коїмбатури. Після огляду індійської кобри її оцінили як здорову та придатну для звільнення у диких умовах. В результаті її було випущено в лісову зону, де є достатнє біорізноманіття, що забезпечує їй сприятливе середовище для проживання.

"Воістину видатний подвиг, що заслуговує на визнання. Дуже важливо цінувати ті зусилля, які не тільки рятують життя тварин, але й запобігають заподіянню шкоди людям", — написали співробітники Wildlife & Nature Conservation Trust.

Видання зазначає, що ця кобра, відома як Наджа Наджа, є однією з "великої четвірки" змій, відповідальних за більшість випадків укусів людей у Південній Азії. Ці змії мають отруту, яка може викликати параліч і навіть смерть, якщо потерпілий не отримає своєчасної медичної допомоги.

Раніше Фокус писав, що літак здійснив екстрену посадку через отруйну кобру. Укус такої змії смертельний і може вбити людину лише за 30 хвилин.

Також повідомлялося, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східну коричневу змію було вилучено з дому службою порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежить на ліжку.