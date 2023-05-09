Сі Цзіньпін не привітав Путіна з 9 травня, – ЗМІ

Останнє повідомлення про вітання на сайті китайського МЗС стосується коронації короля Великобританії Чарльза ІІІ та королеви Камілли.

Глава Китаю Сі Цзіньпін не надсилав привітання президенту Російської Федерації Володимиру Путіну з нагоди Дня Перемоги 9 травня. Згадки про привітання Пекіна відсутні на сайті МЗС та у національних ЗМІ Китаю, повідомляє "Укрінформ".

Так, на сайті зовнішньополітичного відомства, де оприлюднюються всі міжнародні контакти китайського лідера, за сьогоднішній день опубліковано лише два повідомлення, в яких йдеться про призначення главою КНР послів Китаю та співчуття Сі президенту Руанди Полю Кагаме у зв'язку з великою шкодою, заподіяною катастрофічними зливами.

У попередньому повідомленні, датованому 6 травня, повідомляється, що Сі Цзіньпін та його дружина Пен Ліюань направили вітальне послання королю Великобританії Чарльзу III та королеві Каміллі з нагоди коронації.

Посольство Китаю в Москві, як і російське диппредставництво в Піднебесній, також не повідомляють про вітання. Також подібної інформації немає на сайті Кремля та у російських пропагандистських медіа.

Зазначається, що китайські національні ЗМІ повністю проігнорували чи не найголовніше свято в Росії, ні словом не згадавши про "парад" у Москві та виступ Путіна.

Нагадаємо, 9 травня OSINT-аналітик Олівер Александер повідомив, що в параді на Червоній площі в Москві, який був приурочений до Дня Перемоги, у 2023 році взяло участь значно менше одиниць військової техніки, ніж раніше.

Цього ж дня секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що традиційний військовий парад у Москві, присвячений святкуванню Дня Перемоги цього року, став найкоротшим за останні 80 років.