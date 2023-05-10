Дійшло до різанини: у Варшаві сталася масова бійка між українцями та поляками (фото)

Конфлікт, за інформацією журналістів, трапився між відпочивальниками на місцевому пляжі. Одного постраждалого з ножовими пораненнями госпіталізували, а до поліції доправили п'ятьох людей.

На варшавському пляжі Понятувка сталася масова п'яна бійка між громадянами України та Польщі. Про це пише польське видання Warszawa сьогодні, 10 травня.

У поліції повідомили, що затримали кількох учасників бійки, проте деталі не уточнили.

"Ми затримали п'ятьох осіб. Деталі події оприлюднять пізніше, після їх з'ясування", — повідомила представниця місцевої поліції Йоанна Венгжиняк.

У поліції повідомили, що затримали кількох учасників бійки

На національності порушників акцентувати також не стали, пообіцявши надати більше інформації пізніше.

Тим часом місцеві журналісти дізналися, що сутичка виникла між двома групами відпочивальників на пляжі – поляками та українцями.

"Між групою поляків та українців сталася бійка. Одна людина отримала два ножові поранення, в поліцію потрапили п'ять осіб. Постраждалого з двома колото-різаними пораненнями та ще двох людей з незначними травмами обличчя та тіла доправили до лікарні", – повідомило подробиці інциденту видання.

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