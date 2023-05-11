Опитування за три дні до виборів президента Туреччини: Ердоган ризикує програти вже у першому турі

За результатами кількох опитувань, кандидат від головного опозиційного альянсу Киличдароглу випереджає чинного лідера країни, що ставить того перед найсерйознішим викликом за весь час його двадцятирічного правління.

Згідно з опитуванням, проведеним у Туреччині, чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган втрачає свої позиції у людей, оскільки напередодні президентських виборів відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу більш ніж на 5 процентних пунктів. Про 11 травня це повідомляє видання Reuters.

За даними опитування, проведеного в четвер, 11 травня, компанією Konda, Ердогана підтримують 43,7% опитаних у Туреччині, тоді як кандидатуру Киличдароглу підтримали 49,3% опитаних.

Виходячи з попередніх цифр, така ситуація може говорити про те, що в Туреччині проводитиметься другий тур президентських виборів, який може відбутися 28 травня.

Видання зазначає, що отримані під час останнього опитування дані збіглися з результатами інших соціологічних досліджень, у яких кандидат від головного опозиційного альянсу Киличдароглу також випереджав Ердогана.

Таким чином, на думку журналістів, Ердоган зіштовхнувся з серйозним викликом за весь час свого двадцятирічного правління в країні.

Видання наводить як приклад результати інших опитувань. В одному з них, проведеному 6-7 травня, ще один з кандидатів у президенти Туреччини Сінан Оган отримав підтримку 4,8% виборців, а Мухаррема Інче – 2,2%, що на думку аналітиків Konda може показувати, що дані голоси схилятимуться у другому турі за лідера основної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) Киличдароглу.

Відомо, що в опитуванні компанії Konda взяли участь 3480 осіб з 35 провінційних центрів.

Нагадаємо, 25 квітня під час передвиборчого інтерв'ю каналам Ulke TV та Kanal 7 напередодні парламентських та президентських виборів 14 травня, 69-річному Реджепу Тайіпу Ердогану стало погано.

Наступного дня стало відомо, що Ердоган скасував кілька поїздок містами в рамках передвиборчої кампанії через нездужання, яке він пояснив шлунковим грипом.