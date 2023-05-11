Розділи
Матеріали
Світ

Опитування за три дні до виборів президента Туреччини: Ердоган ризикує програти вже у першому турі

Фото: Flickr | Реджеп Тайіп Ердоган втрачає позиції

За результатами кількох опитувань, кандидат від головного опозиційного альянсу Киличдароглу випереджає чинного лідера країни, що ставить того перед найсерйознішим викликом за весь час його двадцятирічного правління.

Згідно з опитуванням, проведеним у Туреччині, чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган втрачає свої позиції у людей, оскільки напередодні президентських виборів відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу більш ніж на 5 процентних пунктів. Про 11 травня це повідомляє видання Reuters.

За даними опитування, проведеного в четвер, 11 травня, компанією Konda, Ердогана підтримують 43,7% опитаних у Туреччині, тоді як кандидатуру Киличдароглу підтримали 49,3% опитаних.

Виходячи з попередніх цифр, така ситуація може говорити про те, що в Туреччині проводитиметься другий тур президентських виборів, який може відбутися 28 травня.

Видання зазначає, що отримані під час останнього опитування дані збіглися з результатами інших соціологічних досліджень, у яких кандидат від головного опозиційного альянсу Киличдароглу також випереджав Ердогана.

Таким чином, на думку журналістів, Ердоган зіштовхнувся з серйозним викликом за весь час свого двадцятирічного правління в країні.

Видання наводить як приклад результати інших опитувань. В одному з них, проведеному 6-7 травня, ще один з кандидатів у президенти Туреччини Сінан Оган отримав підтримку 4,8% виборців, а Мухаррема Інче – 2,2%, що на думку аналітиків Konda може показувати, що дані голоси схилятимуться у другому турі за лідера основної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) Киличдароглу.

Відомо, що в опитуванні компанії Konda взяли участь 3480 осіб з 35 провінційних центрів.

Нагадаємо, 25 квітня під час передвиборчого інтерв'ю каналам Ulke TV та Kanal 7 напередодні парламентських та президентських виборів 14 травня, 69-річному Реджепу Тайіпу Ердогану стало погано.

Наступного дня стало відомо, що Ердоган скасував кілька поїздок містами в рамках передвиборчої кампанії через нездужання, яке він пояснив шлунковим грипом.