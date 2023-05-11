СКР оголосить у розшук суддів МКС, які видали ордер на арешт Путіна, – Бастрикін

За словами голови відомства, крім суддів, у розшук буде оголошено і прокурора, який домігся ордера на арешт глави Російської Федерації.

Слідчий комітет оголосить у розшук суддів Міжнародного кримінального суду (МКС), які видали ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив голова відомства Олександр Бастрикін на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

"СК тоді дуже швидко порушив кримінальну справу проти прокурора, голови та трьох суддів (МКС – ред.), які активно впливали на ухвалення цього рішення. Ми їх незабаром оголосимо у розшук", — заявив Бастрикін.

Кримінальна справа проти прокурора, голови та суддів МКС

20 березня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмад Хана та суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардо Угальде Годінеса після видачі ними ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

"У діях прокурора Міжнародного кримінального суду містяться ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 КК РФ: притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним звинуваченням особи у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також приготування до нападу на представника іноземної держави, який має міжнародний захист, з метою ускладнення міжнародних відносин", — йшлося у повідомленні СКР.

Міжнародний кримінальний суд: чим займається цей орган

МКС – це перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого у 1998 році, офіційно розпочав свою роботу з 1 липня 2002 року.

У його компетенцію входять злочини, скоєні після набуття чинності Римського статуту. МКС розглядає кримінальні справи, пов'язані з геноцидом, злочинами проти людяності та воєнними злочинами.

Станом на квітень 2013 року Римський статут ратифікували 123 держави у всьому світі. Однак низка країн і зовсім не підписала Римського статуту. Серед таких країн США, Китай, Індія, Ізраїль та Іран.

Росія підписала Римський статут 13 вересня 2000 року, проте так і не ратифікувала його. 2016 року країна вийшла зі складу МКС після того, як приєднання Криму суд визнав окупацією.

Ордер на арешт Володимира Путіна

17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Отже, якщо тепер російський лідер приїде до однієї із країн-членів Міжнародного кримінального суду, його заарештують.

У Росії заявили, що нібито рішення не має для країни та її президента жодних юридичних наслідків.

Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова наголосила, що країна не підписувала Римський статут Міжнародного кримінального суду та не зобов'язана підкорятися його рішенням.

Своєю чергою прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ордер на арешт Володимира Путіна є нікчемним із правової точки зору. А сама встановлення питання про відповідальність російського лідера є неприйнятною.

Нагадаємо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 4 травня заявив, що Південно-Африканська Республіка вчинить правильно, якщо заарештує Путіна під час його приїзду на саміт BRICS, запланованого на серпень. За його словами, країна готова виконати ухвалу МКС.

1 травня ЗМІ повідомляли, що влада ПАР зацікавлена в тому, щоб президент Росії не відвідував країну, а брав участь у заході у форматі відеозв'язку. Південноафриканська республіка перебуває у складному становищі, оскільки є підписантом Римського статуту.