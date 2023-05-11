Двічі забув про щасливий білет: чоловік виграв довічний приз у лотереї

Флойд Ворстлер отримав джекпот лотереї Lucky For Life через 9 місяців після розіграшу після того, як двічі забув про свій виграшний квиток.

70-річний Флойд Ворстлер зі штату Мічиган, США, отримав довічний приз у лотереї "Lucky For Life". Щорічно йому мали виплачувати 25 000 доларів. Щоправда, чоловік двічі забув перевірити свій квиток. Про це пише UPI.

Американець розповів співробітникам лотереї Мічигану, що купив щасливий білет 13 серпня 2022 року на заправці Sunoco в Шелбі Тауншип, але забув про нього на місяць.

"Я купую білет Lucky For Life щопонеділка. Приблизно через місяць після розіграшу я зрозумів, що ніколи не перевіряв його, тому я просканував його, коли був у магазині. Я отримав повідомлення з проханням подати заяву до лотерейного офісу, і я подумав, що, можливо, виграв приз у 5 000 доларів", — сказав Ворстлер.

Чоловік отримав свій приз у вигляді одноразової суми у 390 000 доларів Фото: North Carolina Education Lottery

За словами чоловіка, у результаті він забув про білет вдруге, перш ніж дізнався про суму свого виграшу.

"Я сів у машину і відклав його, щоб перевірити, коли повернуся додому, і в результаті забув про нього. Через тиждень моя дівчина знайшла білет у моїй машині й запитала, чи перевіряв я його. Після того, як я розповів їй про повідомлення, яке з'явилося під час сканування в магазині, вона перевірила виграшні номери в інтернеті. Коли ми дізналися, що я виграв 25 000 доларів на рік довічно, ми не могли повірити", — розповів переможець.

Ворстлер, який отримав свій приз у вигляді одноразової суми у 390 000 доларів, сказав, що планує інвестувати свій виграш.

Раніше Фокус писав, що жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися. Дівчина ще не знає, як вона та її сім'я витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простіше.

Також повідомлялося, що у США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн. Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка становила 3 960 000 доларів.