Британська антитерористична поліція розкрила план убивства Путіна, – ЗМІ

Згідно з архівними документами, план убивства Володимира Путіна під час державного візиту було зірвано після того, як детективи Скотленд-Ярду впіймали потенційних убивць.

На президента Російської Федерації Володимира Путіна було скоєно безліч замахів за два десятиліття його перебування при владі. Одному з них запобігла британська антитерористична поліція, пише Express.

За інформацією видання, правоохоронці зірвали малоймовірну змову у жовтні 2003 року, коли Путін мав здійснити державний візит до Великобританії. Тоді відносини між Заходом та Росією були міцними як ніколи.

Двох ймовірних колишніх співробітників КДБ було заарештовано після того, як з'ясувалося, що вони планували вбити російського лідера за допомогою снайпера. Весь цей час чоловіки залишалися невідомими та після затримання були відпущені за умови, що вони повернуться до Москви.

Протягом п'яти днів змовники перебували під вартою, а Скотленд-Ярд опублікував заяву, в якій говорилося: "Ми можемо підтвердити, що двох чоловіків віком 40 і 36 років було заарештовано офіцерами SO13 (антитерористичне відділення) вранці в неділю, 12 жовтня, у центрі Лондона після звинувачень у правопорушеннях відповідно до Закону про тероризм 2000 року".

Змова була розкрита за допомогою іншого колишнього агента КДБ, який утік із Росії до Великобританії. Про злочинний план правоохоронцям повідомив росіянин Олександр Литвиненко, який через три роки загинув внаслідок отруєння. За словами журналістів, багато хто вважає, що його смерть "замовив" Путін. Литвиненко сказав офіцерам, що говорив телефоном з одним зі змовників, і той сказав йому, що Путін має бути "скинутий".

Інформатор додав, що зустрічався з чоловіком, який планував напад, і дізнався про його знайомство з людиною, яка гарантувала безпеку Путіна під час його поїздок за кордон. Скориставшись знайомством, змовник хотів дізнатися інформацію про заздалегідь запланований маршрут президента під час візиту до Великобританії, що допомогло б замаху.

Вважається, що як бойовики були найняті чеченські сепаратисти. Інсайдер повідомив Sunday Times, що вони "з'являться десь на маршруті Путіна зі снайперськими гвинтівками". Він додав: "Майор П. (кодове ім'я шпигуна) сказав, що (Путіна – ред.) потрібно скинути, тому що він розоряє країну і збирається посадити всіх у в'язницю".

Литвиненко також повідомив детективам Скотленд-Ярду, що передбачувані вбивці попросили його організувати зустріч з Борисом Березовським — російським магнатом у вигнанні, якого знайшли мертвим у своєму будинку в Беркширі у 2013 році, щоб попросити його профінансувати змову.

Друзі Литвиненка та Березовського кажуть, що пара побоювалася, що змова може бути спробою підставити їх, залучаючи їх до неї, тому вони негайно повідомили поліцію.

Нагадаємо, атаку дронів на Кремль 3 травня, в якій Росія звинуватила Україну, у пресслужбі Путіна назвали спланованою терористичною акцією та замахом на президента.

У лютому 2012 року спецслужби Росії та України повідомили про затримання в Одесі злочинців, які перебували у міжнародному розшуку за звинуваченням у скоєнні низки злочинів терористичного спрямування. Зі свідчень затриманих стало відомо, що вони готували замах на Володимира Путіна.