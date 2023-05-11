За словами депутата з Петербурга Андрія Горшечникова, раніше "очищення Естонії від есесівців" проводилося двічі — у 1939 та 1944 роках. Нинішнє естонське керівництво він назвав "спадкоємцями тих, хто воював у військах СС".

Депутат Заксобрання Санкт-Петербурга від "Єдиної Росії" Андрій Горшечников попередив керівництво Естонії про те, що бойові дії, що відбуваються в Україні, можуть розширитись і на територію їхньої країни. Про це він написав на своєму власному сайті.

"Очевидно, настав час знову очистити Естонію від есесівців, як це ми вже двічі зробили в 1939 і 1944 роках, — написав депутат. — Нинішня естонська влада повинна розуміти, що зона СВО може бути розширена і на їхню територію".

Талліннське керівництво він назвав спадкоємцями тих, хто воював у військах СС, — через вивішену на Нарвській фортеці "русофобський банер" і введену заборону перед 9 травня на радянський прапор і пісні.

За його словами, Нарва з часів Івана Грозного належить Росії, а нинішні "88% населення міста – росіяни".

Він також вважає, що в Естонії даремно сподіваються, що НАТО воюватиме з РФ "через країну, яку можна порівняти з територією Ленобласті".

Під час святкування 9 травня у Петербурзі сцену встановили таким чином, щоб "росіяни з іншого боку кордону, у прикордонній Нарві, могли приєднатися до святкування", зазначив Горшечников.

Жителі Нарви, "відокремлені від своєї історичної батьківщини штучними кордонами", зібралися на березі річки сім'ями, щоб дивитися, як святкують 9 травня у РФ, написав депутат.

Концерт на екрані для мешканців Нарви

За повідомленнями Err.ee, до 9 травня біля річки Нарва в Івангороді встановили великий екран, на якому транслювався концерт для жителів естонського міста.

Концерт для мешканців Нарви Концерт для мешканців Нарви Концерт для мешканців Нарви

Концерт розпочався пізніше запланованого часу, а до початку показали фільм "У бій ідуть лише старі". Цей концерт відвідав губернатор Ленобласті Олександр Дрозденко, який пообіцяв влаштовувати таке щороку.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас провела спільну із Володимиром Зеленським зустріч у Житомирі.

Також повідомлялося, що головнокомандувач Силами оборони Естонії Мартін Херем дав свій прогноз щодо завершення війни в Україні.