Невідомі спробували підпалити будівлю ФСБ у республіці Комі, — ЗМІ

За даними журналістів, у ночі невідомий кинув у вікно будівлі ФСБ коктейль Молотова. Від запалювальної суміші спалахнула віконна рама.

У ніч проти 11 травня у російському місті Усинськ (республіка Комі) спробували підпалити будівлю місцевого управління ФСБ. Про це повідомляє Baza із посиланням на джерела.

Близько третьої години ночі невідомий кинув у вікно будівлі коктейль Молотова. Від запалювальної суміші спалахнула віконна рама. Площа пожежі — трохи більша за квадратний метр. Палій втік.

Порушено кримінальну справу за статтею "теракт".

Нагадаємо, що у Підмосков'ї вирішили спалити військову частину. П'ять російських громадян, за даними росЗМІ, тривалий час вели стеження за об'єктом, розробляли план відступу, а також зробили підкоп для підпалу. Наймолодшому з диверсантів – 15 років.

Також повідомлялося, що у ФСБ не вірили в диверсію з бомбардувальником Су-24, поки не дізналися про те, що сталося із соцмереж. Прочитавши про те, що трапилося в пропагандистському Telegram-каналі, силовики вирішили провести перевірку і пішли на завод, де з'ясувалося, що опубліковане відео не фейк.

10 квітня стало відомо, що за рік у Росії 77 разів робилися спроби підпалити військкомати. Таку заяву зробив суддя Центрального окружного військового суду у Челябінську Артем Макаров.

Підрив залізничних колій, складів, появи безпілотників — подібних випадків на російській території з кожним тижнем ставатиме дедалі більше.

Фокус спробував розібратися в тому, хто стоїть за вибухами та підпалами на території РФ, і як слід оцінювати таку діяльність — як диверсії чи партизанську війну.