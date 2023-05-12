Вибори президента Туреччини: Путін може втратити ключового союзника із країн НАТО, — ЗМІ

Опитування дослідницької компанії Konda показало, що Кемаль Киличдароглу, головний опозиційний кандидат, який очолює лівоцентристську Республіканську народну партію, лідирує з рівнем підтримки 49,3%.

Президентські вибори в Туреччині, які заплановані на найближчу неділю, 14 травня, можуть вплинути на відносини з РФ, президент якої Володимир Путін вважається близьким союзником Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє Newsweek.

Путін заявив про важливість відносин із Туреччиною минулого місяця під час віртуальної зустрічі, присвяченої відкриттю першої в Туреччині атомної електростанції. АЕС "Аку" вартістю 20 млрд доларів була побудована російською корпорацією "Росатом".

Путін відзначив інвестиції РФ у турецьку енергетику і заявив, що створюється новий економічний сектор, чим натякнув на кандидата, якого підтримуватиме Кремль на майбутніх виборах.

Опитування дослідницької компанії Konda показало, що Кемаль Киличдароглу, головний опозиційний кандидат, який очолює лівоцентристську Республіканську народну партію, лідирує з рівнем підтримки 49,3%, тоді як Ердогана підтримують 43,7% населення.

Інші опитування також говорять на користь опозиційного кандидата.

Імовірність перемоги Киличдароглу збільшилася ще більше після того, як Мухаррем Індже, ще один кандидат у президенти та колишній член Національної асамблеї Туреччини, відмовився від участі у президентських перегонах.

Чи зміниться політика Туреччини щодо РФ та України?

Навіть якщо Киличдароглу переможе, політика Туреччини щодо України та РФ, судячи з усього, залишається більш-менш незмінною, вважає Джеймс Джеффрі, колишній посол США в Іраку та Туреччині.

Турецько-російська політика збережеться у тому, що стосується забезпечення "перемоги над російським експансіонізмом", вважає дипломат. Водночас, новий президент може прагнути уникати надмірних провокацій РФ або шкодити економічним зв'язкам між країнами.

Нагадаємо, що Туреччина почала масово відмовляти росіянам у ВНЖ, тому громадянам РФ доводиться повертатися додому.

Раніше Фокус повідомляв про те, хто купує російські енергоносії та допомагає їм потрапити до країн ЄС.