"Змушені повернутися до РФ": Туреччина масово відмовляє росіянам у ВНЖ, — ЗМІ

За даними видання, багато росіян намагаються обійти заборони та всіма способами залишитися в Туреччині, але багатьом доводиться повертатися на Батьківщину.

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Російські громадяни стикаються з труднощами при оформленні чи продовженні туристичної візи на проживання у Туреччині. У деяких випадках відмови отримують до 90% заявників. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

"Практично в усіх регіонах почав різко зростати відсоток відмов у ВНЖ, а продовження проживання стало найболючішим питанням для більшості росіян, що перебралися до Туреччини", — зазначає видання.

Місцева влада зараз вимагає від заявників на продовження посвідки на проживання набагато більше документів, включаючи витяги з турецьких банків із щомісячними надходженнями на рахунок. Крім того, дохід на сім'ю із трьох осіб має становити не менше 2000 доларів щомісяця. Раніше для отримання туристичного посвідки на проживання було достатньо пред'явити договір оренди житла та місцеву страховку.

Як повідомив турецький консультант з віз журналістам, ця проблема стала масовою і поширюється на всі основні міста Туреччини, хоча вимоги до документів для отримання ВНЖ можуть відрізнятися залежно від міста. Зараз багато росіян намагаються обійти проблему, оформляючи інший тип ВНЖ замість туристичного, наприклад, через покупку нерухомості.

Однак, не всі росіяни можуть скористатися такими варіантами. Багато хто з тих, хто постійно проживає в Туреччині, змушені повертатися до Росії або переїжджати в інші країни через труднощі з продовженням туристичного ВНЖ.

"Минулого року росіяни стали найбільшими покупцями нерухомості в Туреччині серед іноземців, зайнявши чверть цього ринку. Вони придбали в Туреччині понад 16 000 об'єктів — утричі більше, ніж роком раніше. Кількість оформлених росіянам ВНЖ склала 153 тисячі, і це також рекорд серед усіх іноземних громадян у Туреччині", – пише видання.

Нагадаємо, що 21 жовтня стало відомо, що Латвія хоче посилити правила надання притулку та посвідки на проживання для громадян Російської Федерації.

Крім того, 13 серпня уряд Естонії ухвалив рішення, згідно з яким громадяни РФ не зможуть відвідати країну з метою туризму, культури, спорту та бізнесу.