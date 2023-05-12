Вимагають мільйон рублів: у російського генерала викрали дружину в Москві, — росЗМІ

За інформацією журналістів, незабаром після зникнення дружини викрадачі зателефонували до Олександра Колмакова і зажадали за неї викуп.

У Москві викрали дружину генерал-полковника Олександра Колмакова, який обіймав посади командувача ВДВ та першого заступника міністра оборони. Про це сьогодні, 12 травня, повідомляє російське медіа "База".

Про зникнення дружини 67-річний генерал дізнався увечері 10 травня, вона пішла на роботу і не повернулася. Незабаром генералу зателефонував незнайомець і заявив, що дружину викрали. Якщо чоловік хоче побачити її живою, йому слід виплатити викуп у мільйон рублів. Після розмови з викрадачем генерал звернувся до поліції.

Не виключається версія, що подія — справа рук телефонних "викрадачів". Шахраї дзвонять жертвам, розповідають вигадані історії про переслідування та просять сховатися від рідних, не підтримувати з ними зв'язок, а потім вимагають викупу.

Тим часом 27 квітня з'явилася інформація, що в Росії телефонні шахраї змушують пенсіонерів палити військкомати та банки. Вони виманюють у людей похилого віку гроші, а потім пропонують їх повернути, якщо ті погодяться на підпал.

Як повідомляли журналісти WP, Кремль шукає ще 415 тисяч росіян для війни в Україні. За секретними даними США, Москва планує "тихо залучати" військових, щоб уникнути невдоволення суспільства. Американська розвідка з'ясувала, що Міноборони Росії занижує кількість втрат навіть за контактів з іншими відомствами.

Крім того, 25 квітня хакери зламали російсько-іранську конференцію. За словами хакерів, всі дії обох сторін фіксуються СБУ, а іранцям доведеться покарати за надання Росії дронів-камікадзе, якими атакують українські міста.