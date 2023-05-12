Замовив купу їжі й втік: чоловік кинув жінку одну в ресторані на побаченні наосліп

Хлопець покинув жінку з великим рахунком за вечерю прямо посеред побачення. Залагодити ситуацію допомогла офіціантка — вона поговорила з менеджером та пояснила йому ситуацію. І навіть дала постраждалій безкоштовну пляшку вина.

Дівчина під нікнеймом Karenae на популярному форумі Quora написала, що хлопець, з яким вона зустрічалася, залишив її з величезним рахунком у ресторані. Вона не могла його сплатити, після того, як чоловік відійшов по особистих справах прямо під час побачення. Про це пише The Mirror.

Пост із цією історією набрав понад 2,5 мільйонів переглядів.

Хлопець прийшов у ресторан раніше за дівчину і вже замовив їжу, яка, за його словами, призначалася для його сусідів по кімнаті. Він сказав їй, що віднесе їм "замовлення" та швидко повернеться до неї.

Через 30 хвилин чоловік так і не повернувся, і жінка зрозуміла, що її обдурили й доведеться оплачувати величезний рахунок за їжу, яку той забрав із собою.

"Офіціантка повернулася і запитала, чи все гаразд. Я сказала: "Ну, я не зовсім впевнена, тому, що у мене було побачення наосліп, і він сказав, що віднесе їжу своїм сусідам і скоро повернеться, але в мене таке почуття, що хлопець збрехав, тому що він більше не відповідає на мої повідомлення". Офіціантка сказала "О ні". Я сказав "Так". Вона сказала: "Ні, все дуже погано. Він ще й не заплатив за їжу". Після цього я почала хвилюватися, бо це дуже добрий ресторан. Найкращий", — написала дівчина.

Пост із цією історією набрав понад 2.5 мільйонів переглядів Фото: Соцмережi

На щастя, жінку врятувала добра офіціантка, яка пішла та поговорила зі своїм менеджером про ситуацію та все залагодила, а також дала жінці безкоштовну пляшку вина.

"Вона сказала, що ніхто не заслуговує на таке ставлення. Я була їй дуже вдячна. Я залишила їй щедрі чайові. Я ніколи ще не зустрічала такого хлопця. Сподіваюся, карма наздожене його", — пише Karenae.

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