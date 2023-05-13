Все в диму та вогні: у російському Тольятті спалахнула масштабна пожежа (відео)

З місця займання евакуювали 15 людей. Вогонь уже встиг охопити 6 тисяч метрів квадратних площі. На місці інциденту чекають пожежний потяг.

У Тольятті, в Самарській області РФ 13 травня сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва дверей Ferroni. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій у регіоні.

Пожежники отримали повідомлення про пожежу за адресою Поволзького шосе, 3 о 22:22. Займання сталося у фарбувальному цеху. Вогонь уже охопив 1 тис. кв. метрів площі заводу.

Інформації про загиблих чи постраждалих співробітників підприємства поки що не надходило.

Місцеві телеграм-канали вже почали публікувати відео з місця інциденту. Так, на кадрах, які виклали у телеграм-канал "ТОЛЬЯТТІ", видно, як налякані співробітники вибігають надвір, намагаючись врятуватися від вогню. У цей час цех огортає дим.

На наступному відео, знятому вже з вулиці, видно, як вогонь охопив будівлю.

Станом на 22:50 стало відомо, що вогонь уже встиг охопити 6 тис. кв. метрів площі.

Пожежники евакуювали вже 15 людей. А в гасінні пожежі задіяли 104 людини та 33 одиниці техніки. Наразі на місці інциденту чекають пожежний потяг, який уже виїхав із Самари.

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ написали про те, що у столиці РФ горить готель "Інтерконтиненталь". Через деякий час надійшла інформація, що пожежу в готелі загасили, а рух вулицею було відновлено. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

А 11 травня у російському Норильську спалахнули склади. Місцеві пабліки попередили мешканців Норильська, що через горіння на Вальківському шосе їдкий дим може потрапити до заселеної зони міста. Людей закликали не виходити на вулицю у цьому районі.