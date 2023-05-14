Кочанова, Вольфович чи Головченко. Спитали в експертів, хто може стати наступником Лукашенка

В ЗМІ все більше інформації про те, що Олександр Лукашенко дійсно хворіє. Це означає, що найближчим часом Білорусь можуть очікувати великі зміни. Фокус поспілкувався з експертами, хто отримає владу в Мінську.

У випадку смерті Олександра Лукашенка на його місце претендуватимуть дві людини — голова Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь Наталя Кочанова й державний секретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович. Про це в коментарі Фокусу розповів Павло Латушка, заступник голови Перехідного кабінету Білорусі й ексміністр культури РБ.

"Чому я розглядаю саме ці дві постаті? Тому що вони входять до Ради безпеки, яка фактично стане органом управління у Білорусі у критичній ситуації, тобто після смерті Лукашенка, під час умовного перехідного періоду", — пояснив експерт.

Латушка нагадує, що Кочанова відвідувала Москву з офіційними візитами.

"Це людина проросійських поглядів, що знаходиться під заступництвом [Валентини] Матвієнко, голови Ради Федерації Федеральних Зборів Росії", — продовжує він.

В Росії Кочанова зустрічалась з міністром іноземних справ РФ Сергієм Лавровим, а Матвієнко подарувала ій портрет з зображенням самої білоруської діячки.

Генерал Олександр Вольфович, який закінчив Московське вище загальновійськове командне училище та Військову академію Генерального штабу Російської Федерації, також є агентом впливу Кремля. Москва може зробити ставку на цього політика, бо саме він в екстреній ситуації здатний контролювати силовий блок в Білорусі. У випадку смерті Лукашенка білоруські силовики швидше за все будуть готові довіритися безпосередньо військовій людині, зауважує Латушка.

Як пояснює експерт, можливий і "гібридний" варіант — на вимогу Москви Вольфович підтримає Кочанову, яка очолить країну на час перехідного періоду. При цьому де факто контролювати ситуацію в Білорусі буде саме генерал.

Політичний аналітик Ігар Тишкевич у розмові з Фокусом наголосив, що випадку смерті Лукашенка його обовʼязки до наступних виборів можуть виконувати або Наталя Кочанова, або прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко. Інші варіанти він вважає неможливими.

Нагадаємо, Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, у своїй колонці пише, що російські спецслужби могли отруїти Лукашенка.