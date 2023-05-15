Приховували понад 50 років: "напад" НЛО на базу ВПС США змусив солдатів кричати від страху

Роберт Салас розповів, як ядерна ракетна база, на якій він проходив службу, зазнала "атаки НЛО". Налякані солдати були підняті на ноги, коли "овальної форми корабель" з яскравими лампами по колу нібито відключив усі ядерні бомби.

Капітан ВПС США у відставці Роберт Салас стверджує, що його ракетно-ядерна база в штаті Монтана одного разу зазнала "нападу" НЛО, внаслідок чого його солдати "злякалися", "кричали" та "бурмотали". Про це пише Daily Star.

Американець розповів, як над військовим об'єктом, у підземних бункерах якого зберігалося 10 ядерних бомб, було помічено вісім червоно-жовтогарячих вогнів. За словами чоловіка, цей випадок приховували понад 50 років.

Капітан ВПС США у відставці Роберт Салас був начальником бази Мальмстром у штаті Монтана 24 березня 1967 року, коли черговий повідомив про дивні вогні, що пролітають над військовим об'єктом. Налякані солдати були підняті на ноги, коли "овальної форми корабель" з яскравими лампами по колу нібито відключив усі ядерні бомби.

Ракетно-ядерна база в штаті Монтана одного разу зазнала "нападу" НЛО Фото: ice

Більш детально Салас розповів про те, що сталося в серіалі National Geographic "UFO: Investigating The Unknown tomorrow". Він заявив, що уряд США приховав цей інцидент.

"Я подумав, що на нас напали. Ми побачили, як по всьому пульту управління спалахнули зелені та червоні лампочки, що означало, що ракети не працюють", — згадав американець.

Видання зазначає, що більшість ядерних сил стримування США було виведено з ладу, а розслідування не було розпочато. Капітанів та начальників змусили підписати документи, які зобов'язують зберігати таємницю.

Військовий об'єкт, у підземних бункерах якого зберігалося 10 ядерних бомб Фото: ice

Через три роки ВПС США закрили свій підрозділ з розслідування нападів НЛО, заявивши, що жодне зареєстроване спостереження ніколи не становило загрози.

"Це, звичайно, була брехня", — каже Салас.

Раніше Фокус писав, що у США вивчають понад 500 випадків виявлення НЛО. Повідомляється, що близько 200 невідомих літаючих об'єктів, виявлених американцями, не мають надприродного чи незвичайного походження.

Також повідомлялося, що американці масово повідомляють про "промені викрадення НЛО". Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які деякі порівнюють із променями від інопланетних космічних кораблів.