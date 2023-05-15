Збитки більш ніж у 10 000 євро: кіт заліз у будівлю мерії в Нідерландах і відкрив кран (фото)

Тварина сильно пошкодила будівлю ратуші Доккума. Там якраз завершили масштабний ремонт і днями її мали відкрити.

Кіт, який пробрався в будівлю міської мерії нідерландського міста Доккум, завдав збитків на понад 10 000 євро. Про це повідомляє видання NU.nl.

За інформацією журналістів, кіт пробрався до оновленої після ремонту ратуші міста Доккум у Фрісландії через отвір на одному з поверхів і примудрився відкрити кран на трубі, внаслідок чого будівлю сильно затопило.

Виявити сліди "злочину" зміг підрядник, який прийшов наступного дня та побачив в офісному приміщенні мерії крісло, повне котячої шерсті. За його словами, вода заповнила весь простір кабінетів на кілька сантиметрів, просочилася в меблі, стіни та в гараж.

Бетонній підлозі в будівлі знадобиться ґрунтовне просушування, проте, на щастя, підлога не була непоправно пошкоджена. Зараз зі 183 робочих місць в офісних приміщеннях 35 поки що недоступні для співробітників міської мерії.

Міський голова Берт Кунстра повідомив, що сума збитків становить від 10 000 до 20 000 євро. Робітники працювали всі вихідні, щоб відновити все, що вціліло в офісних приміщеннях.

До речі, винуватця потопу виявили та виселили з будівлі.

"На Даунінг-стріт живе кіт Ларрі. А а нас, мабуть, кіт-дурень", — зазначив Кунстра.

Нагадаємо, нещодавно, у Флориді, що в США, жінка здала до притулку для бездомних тварин свого кота Джеррі за те, що, за її словами, він був надто ласкавим.

Наприкінці березня Фокус писав про історію порятунку кота, який провів 49 днів під завалами житлового будинку після жахливого землетрусу в турецькій провінції Кахраманмараш.