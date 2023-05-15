"Потрібно приймати справедливі рішення": ВООЗ закриває офіс у Москві

В організації зазначили, що більшість країн Європи приймають жертв війни та допомагають потерпілим, що дає можливість приймати справедливі рішення.

Всесвітня організація охорони здоров'я закриває Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями у Москві, його функції тепер виконуватиме офіс у Копенгагені (Данія). Про це повідомив Міністерство охорони здоров'я України сьогодні, 15 травня.

Відповідне рішення було ухвалено під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ у понеділок. Там зазначили, що більшість країн Європи ухвалюють жертв війни, допомагають постраждалим, і це дає можливість ухвалювати справедливі рішення.

"Сьогодні 28 країн європейського регіону ВООЗ приймають жертв війни в Україні. Понад 40 країн тимчасово приймають біженців з України. Це більшість. Завдяки цій потужній підтримці ми продовжуємо боротися та приймати найважливіші рішення. Я хочу подякувати партнерам за політичну та фінансову підтримку питання закриття офісу ВООЗ з неінфекційних хвороб у Москві та делегування його функцій офісу в Копенгагені", — зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Водночас він наголосив на готовності України значно посилити свою залученість до роботи офісу в новому статусі та докласти всіх зусиль, щоб досвід, здобутий системою охорони здоров'я протягом війни та у процесі відновлення, був успішно використаний у боротьбі з неінфекційним захворюванням.

11 травня директорка Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров'я Олександра Машкевич заявила, що після закінчення війни з Росією близько 15 мільйонів громадян України потребуватимуть психологічної допомоги.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо про те, що в Україні розпочала роботу перший повний онлайн-майданчик, де зібрано інформацію про всі ключові сервіси допомоги українцям, які постраждали внаслідок війни.

Також нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року в Україні негласно запустили програму психологічної підготовки військових для боротьби зі страхом, збудженням та розладами, які зазнають бійці збройних сил у війні проти російської армії.