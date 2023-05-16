Має плани на припинення війни: Африка готує дипмісії до України та РФ, — президент ПАР

Як заявив південноафриканський лідер Сиріл Рамафоса, війна в Україні дуже вплинула на життя багатьох жителів Африки. Так, погіршилася ситуація щодо продовольчої безпеки, зросли ціни на паливо, зернові культури та добрива.

Африканські країни відправлять до України та Росії дипломатичну місію, щоб допомогти закінчити війну. Про це заявив президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса, пише Bloomberg.

За його словами, делегація глав африканських держав планує відвідати Москву та Київ, щоб якнайшвидше представити план врегулювання конфлікту. У юридичних зусиллях візьмуть участь Замбія, Сенегал, Конго, Уганда, Єгипет і Південна Африка.

"Ця миротворча місія зробить внесок у різні інші місії, спрямовані на те, щоб закрити цей конфлікт", — сказав Рамафоса.

Рамафоса ще в березні 2022 року говорив, що хтось попросив уряд ПАР стати посередником у війні України та Росії. Однак, хто саме це зробив – не уточнив.

За словами журналістів, ще 12 травня Рамафоса провів переговори із президентом Росії Володимиром Путіним, а наступного дня зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Обидва вони погодилися ухвалити глав африканських держав у рамках дипломатичної місії.

Рамафоса заявив, що війна в Україні дуже вплинула на життя багатьох жителів Африки. Так, погіршилася ситуація щодо продовольчої безпеки, зросли ціни на паливо, зернові культури та добрива.

"Головним у наших дискусіях є зусилля щодо мирного врегулювання руйнівного конфлікту в Україні, його вартості людськими життями та впливу на африканський континент", — сказав Рамафоса.

Нагадаємо, що 11 травня посол США у ПАР заявив, що ПАР постачала боєприпаси та зброю Росію. Вашингтон серйозно сприйняв виявлення постачання зброї з африканської країни для Москви й вважає це проблемою. Президент ПАР, у свою чергу, заявив про вивчення цього питання.

"США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна", — йдеться у заяві дипломата.

Однак 13 травня стало відомо, що посол США вибачився за те, що звинуватив ПАР у військовій допомозі Росії. У МЗС ПАР заявили, що уряд не має записів про продаж зброї росіянам. Президент країни Сиріл Рамафоса закликав провести розслідування цієї справи.