Брошка, меч та коштовності на $129 млн: банда пограбувала один із найстаріших музеїв світу

Банда вкрала 21 ювелірний виріб із більш ніж 4300 діамантами та загальною страховою вартістю не менше 129 млн доларів. Серед них були брошка, знаменитий 49-каратний дрезденський білий діамант та інкрустований діамантами меч.

У Німеччині суд визнав п'ятьох чоловіків винними у крадіжці коштовностей XVIII століття вартістю понад 100 мільйонів євро із дрезденського музею у 2019 році. Про це пише New York Post.

Винних у пограбуванні було засуджено до тюремного ув'язнення терміном від чотирьох років і чотирьох місяців до шести років і трьох місяців. Одного підсудного було виправдано.

Дрезденський земельний суд ухвалив, що п'ятеро чоловіків віком від 24 до 29 років несуть відповідальність за злом музею "Зелене склепіння" у східній Німеччині 25 листопада 2019 року та крадіжку 21 ювелірного виробу з більш ніж 4300 діамантами загальною страховою вартістю не менше 129 мільйонів доларів США. Серед них були брошка, знаменитий 49-каратний дрезденський білий діамант та інкрустований діамантами меч.

Вони були визнані винними в підпалі за особливо обтяжливих обставин у поєднанні з небезпечними тілесними ушкодженнями, крадіжці із застосуванням зброї, пошкодженні майна та навмисному підпалі.

Банда вкрала 21 ювелірний виріб із більш ніж 4300 діамантами та загальною страховою вартістю не менше 129 млн доларів Фото: колаж Фокус

Незадовго до злому злочинці влаштували пожежу, щоб відключити електропостачання вуличного освітлення біля музею, а також підпалили автомобіль у сусідньому гаражі, після чого зникли у Берліні.

Чоловіки, імена яких не були названі, були спіймані через кілька місяців. На угоду про визнання вини погодилися четверо обвинувачених, які згодом визнали свою причетність до злочину через своїх адвокатів.

"Зелене склепіння" — один із найстаріших музеїв світу. Він був заснований у 1723 році й містить скарбницю Августа Сильного із Саксонії, що включає близько 4 000 предметів із золота, дорогоцінного каміння та інших матеріалів.

Раніше Фокус писав, що 78-річна жінка пограбувала банк та вибачилася перед касиром. Американку Бонні Гуч раніше вже двічі було засуджено за схожі злочини. Під час свого "нальоту" у 2020 році вона вручила касиру вітальну листівку, на якій було написано "це пограбування".

Також повідомлялося, що в Британії банда увірвалася на склад із грошима і забрала 5 млн фунтів. Злочин був ретельно спланований. Грабіжники проникли в склад, що охороняється, з готівкою, призначеною для банків і пунктів видачі грошей. Вони потрапили всередину, пристебнувши себе до днища вантажівки.