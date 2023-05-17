У Сирії з-під завалів через 3 місяці після землетрусу дістали живого чоловіка, — ЗМІ (фото)

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік занадто виснажений і його одразу відправили до лікарні.

У Сирії рятувальники витягли з-під завалів після землетрусу живого чоловіка. Він пробув там три місяці. Про це повідомляє видання Akhbar.fouri.

За інформацією ЗМІ, чоловік сильно виснажений, його передали медикам для спостереження та реабілітації. Інших подробиць не повідомляють.

В коментарях під публікацією чимало дописувачів засумнівалися у правдивості інформації. Деякі назвали це дивом.

Нагадаємо, що унаслідок землетрусів у Сирії та Туреччині із епіцентром у Кахраманмараші загинули 44 тисячі 218 осі. Як раніше підрахували аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch, збитки від землетрусу можуть перевищити $4 млрд. В МЗС України повідомили, що внаслідок землетрусу загинули 5 українців, зокрема родина із Запоріжжя.

У місті Малатья, що на сході Туреччини, 27 лютого стався новий землетрус магнітудою 5,6 балів. Землетрус був на глибині 6,9 кілометра, він також відчувався у кількох турецьких провінціях. Його епіцентром був район Ешилютр у Малатьї. Згідно з попередніми даними, в результаті підземних поштовхів було зруйновано 22 будівлі.