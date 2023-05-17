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Рано чи пізно побачимося: Байден анонсував зустріч із Сі Цзіньпіном

Фото: AP | Президент США Джо Байден анонсував свою зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Востаннє президент США та лідер Китаю зустрічалися на полях саміту G20. Точної дати наступної зустрічі з головою КНР американський президент поки не уточнив.

Президент США Джо Байден заявив, що незабаром зустрінеться з главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це американський лідер сказав у середу, 17 травня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Незалежно від того, швидко це (відбудеться, — ред.) чи ні, ми зустрінемося", — сказав Байден.

Президент США публічно заявив про зустріч із китайським лідером напередодні свого візиту до Японії, де політик візьме участь у зустрічі держав-членів G7.

Зазначимо, що востаннє президент США та лідер Китаю зустрічалися на полях саміту G20 в Індонезії у листопаді 2022 року. Глава Китаю тоді закликав разом покращувати відносини Китаю та США, а американський лідер висловив сподівання, що у них із Сі Цзіньпіном вийде разом працювати над глобальними проблемами.

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Нагадаємо, 13 березня ЗМІ повідомляли про те, що президент США Джо Байден запланував зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Проте, точна дата переговорів глав двох держав залишилася невідомою.

А 8 лютого 2023 Фокус писав про те, що під час виступу в Конгресі Джо Байден досить різко висловився про відносини з Китаєм. Частину тексту виступу щодо Китаю в Білому домі коригували напередодні виступу у зв'язку з появою над територією США розвідувальної повітряної кулі, яка, на думку Пентагона, належить Китаю.