Рано чи пізно побачимося: Байден анонсував зустріч із Сі Цзіньпіном

Востаннє президент США та лідер Китаю зустрічалися на полях саміту G20. Точної дати наступної зустрічі з головою КНР американський президент поки не уточнив.

Президент США Джо Байден заявив, що незабаром зустрінеться з главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це американський лідер сказав у середу, 17 травня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Незалежно від того, швидко це (відбудеться, — ред.) чи ні, ми зустрінемося", — сказав Байден.

Президент США публічно заявив про зустріч із китайським лідером напередодні свого візиту до Японії, де політик візьме участь у зустрічі держав-членів G7.

Зазначимо, що востаннє президент США та лідер Китаю зустрічалися на полях саміту G20 в Індонезії у листопаді 2022 року. Глава Китаю тоді закликав разом покращувати відносини Китаю та США, а американський лідер висловив сподівання, що у них із Сі Цзіньпіном вийде разом працювати над глобальними проблемами.

Нагадаємо, 13 березня ЗМІ повідомляли про те, що президент США Джо Байден запланував зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Проте, точна дата переговорів глав двох держав залишилася невідомою.

А 8 лютого 2023 Фокус писав про те, що під час виступу в Конгресі Джо Байден досить різко висловився про відносини з Китаєм. Частину тексту виступу щодо Китаю в Білому домі коригували напередодні виступу у зв'язку з появою над територією США розвідувальної повітряної кулі, яка, на думку Пентагона, належить Китаю.