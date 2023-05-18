Суперник Ердогана Киличдароглу заявив, що у разі перемоги видворить з Туреччини мільйони біженців

Кандидат в президенти заявив, що через біженців зросте курс долара, а також хлинуть інші біженці.

Кандидат у президенти Туреччини, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу заявив 18 травня, що у разі приходу до влади вишле з країни всіх біженців. Про це він сказав під час пресконференції у Анкарі.

"У разі обрання я відправлю назад усіх біженців", — сказав Киличдароглу.

Він додав, що на сьогодні у Туреччині налічується понад 10 мільйонів біженців.

"Якщо вони залишаться, до Туреччини хлинуть понад 10 млн нових переселенців, долар зросте до 30 лір", — сказав кандидат від опозиції.

Раніше Кемаль Киличдароглу звинуватив свого суперника, чинного президента Реджепа Тайіпа Ердогана, у брехні та махінаціях у першому турі голосування, який відбувся 14 травня. Згідно з результатами виборів жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців, тож у Туреччині буде 2-й тур. За крісло президента боротимуться Реджеп Ердоган та Кемаль Киличдароглу.

У Туреччині перший тур президентських виборів пройшов з масовими бійками, нещасними випадками на виборчих дільницях, голосуваннями у дивакуватих костюмах та з флешмобами, хто гучніше вдарить печаткою. Загалом у країні та за її межами встановили 191 884 урни для голосування. Право голосу мали 64 мільйони турецьких громадян.