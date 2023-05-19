Напередодні контрнаступу ЗСУ: із Брянської області до Криму масово везуть дітей

Окупанти хочуть відправити дітей до кримських таборів та санаторій для відпочинку. При цьому в Криму чи не щодня лунають вибухи, а місцеві жителі прагнуть залишити острів.

Російські окупанти збираються відправити на відпочинок у тимчасово окупований Крим дітей із Брянської області. Турпортал Брянської області анонсував прийом заявок на конкурс туристичних маршрутів для школярів середніх та старших класів.

Конкурс назвали "Нова Росія очима дитини: від Луганська до Криму" з 19 травня до 15 червня.

Чиновники хочуть зацікавити дітей історією тимчасово захоплених територій — їх повезуть до Херсонської та Запорізької областей.

"Формування у жителів області почуття єднання з жителями регіонів Новоросії, інтересу до їхнього суспільного життя, поваги до їхнього волевиявлення та бажання приєднатися до РФ", — розповідають організатори про цілі поїздки.

Схожа ситуація була у червні 2014 року після окупації півострова. Директор департаменту освіти та науки регіону Брянської області Володимир Оборотов тоді говорив про відправку 700 дітей у кримські табори та санаторії для відпочинку.

Дітей обіцяли направити до оздоровчого табору "Дельфін" у Піщаному, спортивно-оздоровчого центру "Гераклея" у Севастополі та дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Кристал" в Алушті.

Свої плани російські загарбники будують напередодні запланованого контрнаступу ЗСУ. Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк 23 квітня попереджала, що жителі Криму мають звикати до сигналів повітряної тривоги та регулярних вибухів.

Експерти кажуть, що росіяни масово евакуювали колаборантів. Пляжі на півострові перериті, але вони навозять дітей на окуповані території, можливо, щоб додати ЗСУ труднощі при контрнаступі.

Політтехнолог Михайло Шейтельман 3 травня вказував на страх у мешканців півострова перед контрнаступом української армії. Росіяни масово виїжджають із Криму.

Фокус раніше писав, що вночі 19 травня біля станції Солоне Озеро у Джанкойському районі впав дрон.

А в Севастополі 18 травня скаржилися на 14 "гучних звуків незрозумілого походження". Окупаційна влада говорила про "тренування флоту ЗС РФ".