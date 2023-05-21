"Тихий вбивця": сіль на чипсах та овочах може спровокувати серцевий напад у 45 років (фото)

У Гіл Вілсон стався серцевий напад, після якого жінці встановили шість стентів і шунт. Дієтологиня розповіла, як контролювати споживання солі, яка є причиною більшості інсультів.

45-річна Гіл Вілсон пережила серцевий напад у грудні 2022 року. Після перебування в лікарні вона була змушена відмовитись від солі. Про це йдеться в матеріалі The Sun, опублікованому 20 травня.

"Я прокинулась, відчуваючи легке запаморочення та нестерпний тиск у грудях. Я думала, що в мене розлад травлення, але рідні переконали мене піти в лікарню. Мені потрібна була термінова операція. У мене був високий рівень холестерину та серйозна хвороба серця", — згадала Вілсон.

Фото: The Sun Фото: The Sun

Жінці встановили три стенти, а потім — ще три та серцевий шунт. За її словами, її харчування не було "надто поганим", однак друзі сміялися з кількості солі, якою вона посипала чипси.

"Під час готування я також підсолювала смажену картоплю й овочі. Тепер солі не додаю. Бувають дні, коли я почуваюся дуже втомленою. Раніше я робила майже 12 000 кроків щодня, тепер мені пощастило, якщо я змогла зробити 5 000", — поділилась Вілсон.

Жінка сподівається, що нова дієта забезпечить її здоров’ям до кінця життя.

Як вживати сіль без шкоди для здоров’я: поради експертки

Журналісти The Sun взяли коментар у дієтологині та керівниці компанії Action on Salt Соні Помбо.

"Вживання солі підвищує кров’яний тиск, а високий кров’яний тиск є найбільшим вбивцею у світі, відповідальним за 60% інсультів і 50% серцевих нападів. Цьому є стільки доказів, скільки й впливу куріння на рак легенів", — підкреслила вона.

Помбо пояснила, що всі необхідні для організму елементи можна знайти у свіжих фруктах, овочах, м’ясі та рибі. Сіль, за її словами, міститься в оброблених і упакованих напівфабрикатах — від хліба до шинки.

Визначити, що ви вживаєте забагато солі, непросто. Єдиним способом Помбо назвала щорічні перевірки артеріального тиску. Окрім того, на надмірне споживання солі можуть вказувати здуття живота й відчуття спраги.

Експертка порадила не вводити себе в оману та пам’ятати, що всі види солі — навіть найвишуканіші — впливають на кров’яний тиск. Великої різниці між рожевою та звичайною сіллю для серця, за її оцінкою, немає.

Дієтологиня запропонувала простий метод, як зменшити вміст солі в харчуванні. Вона закликала перевіряти маркування на продуктах під час покупок в супермаркеті й намагатись замінювати їх аналогами з меншим показником.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, зіпсовані продукти підривають здоров’я людей. Науковиця Антоніна Муторо повідомила, що забруднена їжа щорічно вбиває близько 420 тисяч осіб у світі.

Також у ВООЗ заявили, що підсолоджувачі не варто сприймати як захист від діабету. Водночас в організації наголошують на необхідності відмови від цукру для боротьби із зайвою вагою.