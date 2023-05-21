Перший у світі випадок: британський ветеран підкорив Еверест без обох ніг (фото)

Харі Будда – перший альпініст із протезами вище колін, який підкорив таку висоту. За його словами, головна мета такого вчинку – змінити сприйняття інвалідності та надихнути людей втілювати мрії.

Ветеран британської армії, який втратив обидві ноги в Афганістані, піднявся на вершину Евересту заввишки 8,849 метра. Про це військовий повідомив на своїй сторінці у Facebook 20 травня.

43-річний Харі Будда Магар став першою людиною з подвійною ампутацією вище коліна, який підкорив найвищу гору.

Як він сам каже, прийняв цей виклик не лише заради себе, а заради інших людей, які мають особливі потреби.

"Моє сходження на Еверест – це не тільки для мене, а й для людей з інвалідністю, гуркхів та їхніх сімей, Непалу та непальців, Великобританії та країн Співдружності, Збройних Сил і ветеранів вашої країни, жертв війни та тих, хто потребує свободи та миру", — Написав він.

Харі Будда був оснащений спеціальними протезами з обігрівачами, але по суті піднімався за допомогою рук.

Він припускав, що йому знадобиться втричі більше часу, аніж здоровим альпіністам, щоб досягти вершини. Зрештою йому знадобилося 11 днів і виявилося це важче, ніж він міг собі уявити.

Будда каже, що коли ставало нестерпно, його надихали думки про сім'ю.

Хто такий Харі Будда

Харі Будда Магар – колишній солдат полку гуркхів, ветеран і батько трьох дітей, який мешкає в Кентербері, Великобританія.

Він втратив обидві ноги у 2010, коли ступив на саморобний вибуховий пристрій.

Харі Будда Магар — оптимістичний і життєрадісний чоловік, але відразу після втрати ніг таким він не був, і думав, що його життя закінчилося. Але згодом він почав пристосовуватися до нової реальності.

В інтерв'ю The Guardian він жартував про переваги життя без ніг, таких як "відсутність смердючих шкарпеток" та "можливість лежати на дуже маленьких диванах".

Нагадаємо, альпініст Ноель Ханна із Північної Ірландії, десятикратний підкорювач Евересту, загинув під час спуску з вершини Аннапурна 18 квітня.

Відомо, що Еверест є найвищою точкою нашої планети — його висота становить 8849 метрів над рівнем моря, і яке ж було здивування вчених, коли вони виявили сліди того, що на найвищій горі живуть загадкові кішки.