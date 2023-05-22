"Вирішити проблеми, яких не б мало бути": Лукашенко летить до Путіна на розмову

Лукашенко заявив, що між Росією та Білоруссю є "нестикування та бюрократія", які потрібно нормалізувати.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко 24 травня поїде до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним і обговорити "проблеми, яких взагалі не повинно бути у відносинах". Про це повідомляє "Белта" сьогодні, 22 травня.

Лукашенко заявив, що його апарат говорить про відсутність проблем у відносинах між країнами, але він із цим не згоден і вказує на наявність "розбіжностей".

"Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем (у відносинах між країнами — ред). Я в це мало вірю. Я бачу із ситуації, що все-таки проблеми є, нестикування якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Післязавтра в Москві ми з президентом Росії Путіним зустрічаємось, аби обговорити й зняти ті проблеми, яких взагалі не повинно бути в наших відносинах", — заявив білоруський лідер.

Лукашенко додав, що зазвичай зустрічається із Путіним не просто так, а для обговорення серйозних питань.

19 травня експерти, ексклюзивно для Фокусу, заявили, що Росія веде політику щодо збільшення свого впливу в Білорусі, щоб створити альтернативу Олександру Лукашенку.

Як повідомило видання Sky News 17 травня, більшість мешканців Білорусі не підтримує режим Олександра Лукашенка та всієї державної бюрократії. Водночас еліти й спецслужби напрочуд залишаються лояльні.

Більше читайте у матеріалі Фокусу "Тінь окупації. Чи захопить Путін Білорусь у разі усунення Лукашенка".