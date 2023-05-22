Влада Білорусі помилувала ексголовреда Nexta Протасевича, засудженого на вісім років колонії

Блогер заявив, що вже поставив свій підпис під усіма документами про помилування. Протасевич назвав своє помилування "прекрасною новиною".

Білоруська влада помилувала ексголовреда медіа Nexta Романа Протасевича. Про це повідомило білоруське державне інформагентство "Белта".

3 травня Мінський обласний суд ухвалив вирок Протасевичу у вигляді вісьми років колонії.

Двох інших підозрюваних, які проходили у цій справі, — засновника Telegram-каналу Nexta Степана Путіло та колишнього редактора Яна Рудика — заочно засудили на 20 та 19 років колонії відповідно.

Сторона звинувачення наполягала, що згадані громадяни, починаючи з 2020 року, виконували план змови з метою "захопити державну владу в Білорусі неконституційним шляхом". Вони розміщували в телеграм-каналах Nexta і "Білорусь головного мозку" публікації, які мали деструктивні цілі. За версією слідства, публікації містили заклики до вчинення терактів "протестно налаштованими громадянами".

Реакція Протасевича

Роман Протасевич зробив перші заяви після помилування.

"Це, звичайно, чудова новина", — сказав в інтерв'ю білоруським держЗМІ колишній редактор Telegram-каналу Nexta, який став одним із головних медіа-платформ білоруських протестів 2020-20 років.

За словами блогера, нещодавно він поставив свій підпис під усіма потрібними документами.

"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний", — сказав Протасевич, додавши, що це "просто чудова новина".

Нагадаємо, що у лютому 2022 року Роман Протасевич подав до суду на компанію Ryanair, літак якої був змушений здійснити примусову посадку в Білорусі під тиском білоруської влади, після чого опозиціонера було затримано спецслужбами РБ. Протасевич закликав інших пасажирів подати позови.