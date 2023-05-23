Росіянин Іван Лосєв побачив сон із Володимиром Зеленським. Ось що з ним сталося потім

Івана Лосєва знову притягли до відповідальності за "дискредитацію" російської армії, тепер уже кримінальної. До вироку суду він перебував під вартою.

Центральний районний суд Чити оштрафував місцевого жителя Івана Лосєва на 120 тисяч рублів у справі про повторну "дискредитацію" російської армії (частина 1 статті 280.3 КК РФ). Про це повідомляє пресслужба суду.

Цього разу чоловіка покарали за антивоєнний підпис під фото, яке читинець розмістив у себе на Instagram. Крім штрафу, суд конфіскував у засудженого його айфон, який "був засобом скоєння злочину".

Лосєв визнав свою провину і покаявся. Кримінальна справа розглядалася в особливому порядку у зв'язку зі згодою чоловіка з висунутим йому звинуваченням.

Спочатку Лосєву призначили штраф у розмірі 150 тисяч рублів, але, взявши до уваги, що в очікуванні вироку він утримувався під вартою, а також те, що йому заборонили певні дії, знизив суму до 120 тисяч рублів.

Сон із Зеленським: з чого все почалося

Біди Івана Лосєва почалися у 2022 році, після того, як йому наснився президент України Володимир Зеленський. Переказ цього сну 26-річний росіянин опублікував у Instagram. Крім того, мешканець Чити у соцмережах критикував мобілізацію в Росії.

У грудні Центральний районний суд Чити визнав Івана Лосєва винним у "дискредитації ЗС РФ" та оштрафував його на 30 тисяч рублів. За його словами, донос на нього написали лише після публікації про сон, у якому був Зеленський, а інша критика війни в Україні залишилася непоміченою.

Але на цьому біди чоловіка не скінчилися. У лютому його двічі оштрафували на загальну суму 70 тисяч рублів після того, як він розповів про сон журналістам телеканалу "Дощ" та ВВС знову за "дискредитацію" російської армії.

Мати Івана Лосєва

Як повідомляє "Настоящее время", у лютому Центральний районний суд Чити оштрафував на 35 тисяч рублів матір Івана Неллі Лосєву за образу влади. Справу завели за лайк до картинки з текстом: "Для відвідувачів моєї сторінки: Путін – ***ло, Крим – це Україна, Росія веде війну з Україною".

У січні жінку вже притягали до відповідальності за дискредитацію ЗС РФ. Штраф у розмірі 30 тисяч рублів їй присудили за лайк до картинки в "Однокласниках", на якій було написано, що "стали надходити відомості про загибель мобілізованих, їх буде все більше і більше, вони не захищають Батьківщину, Батьківщина сама напала на сусідню країну. Люди гинуть просто так".

Нагадаємо, 18 травня російські силовики відкрили адміністративну справу на музиканта та лідера гурту "Акваріум" Бориса Гребенщикова за статтею про "дискредитацію" окупаційної армії. З початком великої війни в Україні він поїхав до Лондона і поки не збирається повертатися до РФ.

10 травня російські Telegram-канали повідомляли, що в Москві силовики забрали прямо з роботи 39-річного прибирача психоневрологічної установи № 5 через жовто-синю куртку, в якій він працював. Зазначається, що його притягли до адмінвідповідальності за "дискредитацію" армії РФ.