Водій, який урізався в огорожу Білого дому, зізнався, що хоче вбити Байдена (відео)

Сай Варшит Кандула, у якого знайдено прапор зі свастикою, заявив, що захоплюється нацистами та їх лідером Адольфом Гітлером.

19-річний чоловік із Міссурі, звинувачений у навмисному в'їзді в бар'єр Білого дому, нібито заявив, що хоче "захопити владу" та "вбити президента". Про це 24 травня повідомило видання NBC News із посиланням на судові документи.

У заяві агента Секретної служби йдеться, що житель штату Міссурі Сай Варшіт Кандула орендував вантажівку U-Haul увечері 22 травня одразу після вильоту з Сент-Луїса до міжнародного аеропорту Даллес за квитком в один кінець.

Близько 21:35 він виїхав на тротуар біля Білого дому та врізався у металеву огорожу на північ від Білого дому. Потім Кандула дав вантажівці задній хід і вдруге врізався в огорожу, перш ніж правоохоронці взяли його під варту.

Саї Варшит Кандула

За словами Кандули, він планував напад упродовж шести місяців. Його метою було "пробратися до Білого дому, захопити владу та стати відповідальним за націю".

У заяві також зафіксовано, що на запитання агентів, як Кандула захопить владу, затриманий відповів: "Уб'ю президента, якщо це те, що я маю зробити, і завдам шкоди будь-кому, хто встане у мене на шляху".

Також у документі йдеться про те, що коли агенти секретної служби запитали Кандулу про прапор зі свастикою, який він вийняв із рюкзака, він сказав, що купив його в Інтернеті, тому що у нацистів "велика історія".

Він додав, що захоплюється їхньою "авторитарною природою, євгенікою та їх єдиним миропорядком", і назвав Гітлера "сильним лідером", який також гідний захоплення.

Кандула постав перед Верховним судом Вашингтона у вівторок, 23 травня, і, як очікується, вперше постане перед федеральним судом у середу вдень.

Нагадаємо, 3 травня ЗМІ писали про масштабну ДТП у Флориді, яка викликала великий резонанс. Близько мільйона бджіл було викинуто на проїжджу частину, коли тракторний причіп врізався у вантажівку, яка перевозила комах.

23 травня повідомлялося, що в США ув'язнений Кавіан Томас проробив отвір у душовій стіні з бетону та металу, щоб дістатися сусіднього блоку камер і вдарити ножем свого співкамерника Дерондні Рассела.