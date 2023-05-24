Сприяють дестабілізації: проросійським політикам Молдови загрожують санкції Євросоюзу

За даними видання, процес розгляду пропозиції щодо запровадження санкцій розпочався, і затвердження списку може тривати кілька днів, оскільки процедура проводиться на рівні посольств країн-членів ЄС.

Європейський союз готує санкції проти Марини Таубер, Ілана Шора, Володимира Плахотнюка, Георгія Кавкалюка, російського громадянина Ігоря Чайки та інших через звинувачення у дестабілізації політичної ситуації в Молдові. Про це повідомляє видання Europa Liberă.

За інформацією джерела, 22 травня Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки запропонував список осіб, включаючи Марину Таубер, Ілана Шора, Володимира Плахотнюка, Георгія Кавкалюка та російського громадянина Ігоря Чайку, які підлягають санкціям.

Наразі процес розгляду пропозиції розпочався, і затвердження списку може тривати кілька днів, оскільки процедура проводиться на рівні посольств країн-членів ЄС.

Щодо Шора, Таубер, Кавкалюка, Плахотнюка та Чайки введуть санкції за "дії, що сприяють дестабілізації Молдови".

У пропозиції ЄС ввести санкції проти цих осіб, йдеться, що ЄС "залишається твердим у своїй підтримці Республіки Молдова" в контексті "діяльності зовнішніх акторів, що порушує стабільність країни".

Нагадаємо, що 19 травня стало відомо про домовленості "Великої сімки" заборонити імпорт алмазів, міді, алюмінію та нікелю з РФ. Обмеження явно зменшують військову міць Москви, упевнений прем'єр Британії Ріші Сунак.

Австралія 19 травня визначилася з новим пакетом санкцій проти Росії. До нього включили корпорацію "Роснефть" та дочірні підприємства "Росатому".