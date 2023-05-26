"Адреналін зашкалював": голодний ведмідь заліз у пекарню і з'їв 60 кексів (відео)

Ведмідь дістав коробку з кексами з фургона доставки, потім відтяг її на задній двір і з'їв весь вміст. Люди довго намагалися прогнати тварину, зокрема використовували звуковий сигнал автомобіля, але тварина постійно поверталася.

У штаті Коннектикут у США великий бурий ведмідь проник у гараж при пекарні та з'їв 60 кексів, що знаходилися усередині приміщення. Про це пише New York Post.

Морін Вільямс, яка працює на підприємстві, помітила хижака, коли вона завантажувала упаковки з кондитерськими виробами у фургон для доставки. Ймовірно, аромат випічки привернув клишоногого.

"Це було трохи шокуюче. Після цього у мене адреналін точно зашкалював. Він видав якийсь звук, що пирхає, а потім наблизився до мене. Ведмідь був надто близько, тому я вирішила втекти", — розповіла американка.

Люди довго намагалися вигнати тварину, у тому числі використали звуковий сигнал автомобіля Фото: New York Post

За словами жінки, вона тричі кричала на ведмедя, проте щоразу тварина поверталася, перш ніж вона встигла зачинити двері гаража.

На відео, наданому телеканалом WTNH, можна побачити, як ведмідь бере коробку з кексами з фургона, потім заходить на заднє подвір'я та з'їдає весь вміст. Люди довго намагалися прогнати тварину, зокрема використовували звуковий сигнал автомобіля. Нарешті хижак відступив. Пізніше на місце події прибули поліцейські, щоб оглянути місцевість та переконатися, що ведмідь повернувся до лісу.

"За останні три роки роботи на цьому місці було багато випадків, коли ми виходили на вулицю і нам доводилося буквально бігти назад, тому що у сміттєвому баку був ведмідь, і ми завжди жартували, що він прийде сюди. Але це був просто жарт. До вчорашнього дня", — розповіла в четвер в інтерв'ю CT Insider власниця магазину Міріам Стівенс.

Раніше Фокус писав, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.

Також повідомлялося, що папуга, що загубився, повернувся додому завдяки тому, що почав говорити з людьми на вечірці. Вона почала вигукувати слова та фрази, після чого її помітили та віднесли до будинку.