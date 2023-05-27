"Треба обрати іншого президента": на російському ТБ запропонували замінити Путіна (відео)

Один із експертів дійшов висновку, що за правління Володимира Путіна Росія ніколи не зможе помиритися з Європою.

Президент російського інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін закликав обрати іншого президента РФ замість Володимира Путіна. Він висловився про це у прямому ефірі програми "Місце зустрічі" на федеральному телеканалі "НТВ", фрагмент якої поширюється у соціальних мережах.

Взявши слово, Борис Надєждін озвучив думку, що за чинної влади Росія не зможе "повернутися до Європи". Щоб виправити ситуацію, позбутися санкцій та налагодити добрі взаємини з європейськими країнами, росіянам необхідно змінити політичне керівництво.

"Наступного року вибори президента — треба вибрати когось іншого, і все", — заявив Борис Надєждін, попри обурення ведучих. Один із них навіть припустив, що виборці не прислухаються до експерта та знову проголосують за Володимира Путіна.

Борис Надєждін закликав обрати іншого президента РФ замість Володимира Путіна

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Президента Росії підозрюють у причетності до воєнних злочинів на території України, таких як незаконне вивезення людей.

Нещодавно глава МЗС Австрії Александер Шалленберг заявив, що ЄС має бути вдячний Володимиру Путіну. Через вторгнення в Україну європейські країни змогли згуртуватися і стати сильнішими, ніж раніше, перед російською загрозою.