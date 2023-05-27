"Треба обрати іншого президента": на російському ТБ запропонували замінити Путіна (відео)
Один із експертів дійшов висновку, що за правління Володимира Путіна Росія ніколи не зможе помиритися з Європою.
Президент російського інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін закликав обрати іншого президента РФ замість Володимира Путіна. Він висловився про це у прямому ефірі програми "Місце зустрічі" на федеральному телеканалі "НТВ", фрагмент якої поширюється у соціальних мережах.
Взявши слово, Борис Надєждін озвучив думку, що за чинної влади Росія не зможе "повернутися до Європи". Щоб виправити ситуацію, позбутися санкцій та налагодити добрі взаємини з європейськими країнами, росіянам необхідно змінити політичне керівництво.
"Наступного року вибори президента — треба вибрати когось іншого, і все", — заявив Борис Надєждін, попри обурення ведучих. Один із них навіть припустив, що виборці не прислухаються до експерта та знову проголосують за Володимира Путіна.
У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Президента Росії підозрюють у причетності до воєнних злочинів на території України, таких як незаконне вивезення людей.
Нещодавно глава МЗС Австрії Александер Шалленберг заявив, що ЄС має бути вдячний Володимиру Путіну. Через вторгнення в Україну європейські країни змогли згуртуватися і стати сильнішими, ніж раніше, перед російською загрозою.