Опозиція заявила про госпіталізацію лідера Білорусі Лукашенка: що відомо

Опозиціонер Валерій Цепкало стверджує, що президент Білорусі перебуває у критичному стані. Але OSINT-розслідувачі стверджують — це лише чутки, а кортеж політика бачили зовсім недавно в Мінську.

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка нібито госпіталізували терміново до Центральної клінічної лікарні Москви після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Про це 27 травня повідомив білоруський опозиціонер Валерій Цепкало.

"Для його повернення зі стану, який лікарі оцінили як критичний, було спрямовано найкращих фахівців. Було проведено промивання крові, стан Лукашенка був визнаний не транспортабельним. Організовані заходи щодо порятунку білоруського диктатора мали на меті запобігти спекуляції про можливу участь Кремля в його отруєнні. чи повернеться він у робочий стан, чи ні, лікарі попереджають про можливе повторення рецидивів", — йдеться у заяві.

Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування Лукашенка у ЦКЛ управління справами президента РФ медичним обстеженням.

"Поява такої версії є абсолютно природною, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який, як і раніше, залишається важким. Попередні випадки проблем зі здоров'ям також намагалися приховати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозр, його літак був навіть відправлений до Мінська", — стверджує опозиціонер.

Чи справді Лукашенка госпіталізували?

За інформацією розслідувачів проєкту "Беларускі Гаюн", інформація про госпіталізацію Лукашенка є чутками.

"Наразі ми не можемо підтвердити чутки, які поширюють Валерій Цепкало, про те, що 25 травня Лукашенка було госпіталізовано в Москві", — йдеться у повідомленні розслідувачів.

Повідомляється, що Лукашенко повернувся до Мінська 25 травня о 20:20, після чого його кортеж був помічений на шляху до резиденції.

Отруєння Лукашенка

Нагадаємо, 10 травня ЗМІ писали, що білоруського політика Олександра Лукашенка могли отруїти під час візиту до Москви на парад 9 травня, де він з'являвся на публіці разом зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Білоруський політолог Дмитро Болкунець припустив, що, можливо, Лукашенка отруїли, оскільки він не міг зробити й 300 кроків поряд із Путіним.

Надалі Лукашенко пропустив неофіційний сніданок у Путіна і вирушив аеропорт, щоб летіти назад до Мінська, ймовірно, у супроводі машини швидкої.

Також повідомлялося, що спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, чому Лукашенко не був на обіді з Путіним.