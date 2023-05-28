В Італії утилізують вакцини від COVID-19 на 270 млн євро: що сталося

В італійських лікарняних аптеках знайдено мільйони доз вакцини від COVID-19, які не використовуватимуться. EMA закликає фармацевтичну промисловість підготувати нові ліки проти підваріантів Xbb вірусу SarsCoV2, найпоширенішого нині.

У холодильниках італійських лікарняних аптеках міститься майже 15 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 на суму 270 мільйонів євро, які підлягають утилізації. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) назвало дві причини, чому так сталося. Про це пише La Repupplica.

По-перше, утилізація вакцин відбудеться через закінчення терміну їхньої дії наприкінці цього року. Друга причина полягає в тому, що ці вакцини від COVID-19 наперед стануть "старими".

Як зазначає видання, ЕМА надасть рекомендації фармацевтичним компаніям до осені підготувати нові вакцини. У той же час Агенство рекомендуватиме регіонам ревакцинувати восени найбільш схильні до ризику групи населення, починаючи з літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом.

Президент Італійського товариства госпітальної фармакології (Sifo) Артуро Кавальєре розповів, що понад 10 мільйонів доз вакцини проти COVID були придбані та залишилися невикористаними в Італії через недотримання вимог кампанії вакцинації в останні місяці.

"Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) незабаром опублікує рекомендацію про те, як адаптувати вакцини проти COVID для наступної кампанії вакцинації восени, і ми дамо вказівку фармацевтичним компаніям, — каже Кавальєрі, — виробляти вакцини, що містять штам Xbb, який зараз є домініром сильно відрізняється від тих, що були в обігу раніше. Так що з імунологічної точки зору було б добре оновити вакцини в цьому напрямку. Про це також заявила Всесвітня організація охорони здоров'я, з якою ми широко це обговорювали.

Він уточнив, що "мета полягає в тому, щоб до осені зробити нову моновалентну вакцину, тобто таку, яка містить тільки штам Xbb: тому ми переходимо від вакцини, що містить два різні штами, до вакцини, яка більше не містить вихідного штаму".

Регуляторне схвалення нової моновалентної вакцини матиме широкий спектр для всього населення, проте, по суті, поділився Кавальєрі, "кампанії з вакцинації будуть націлені на найбільш уразливі групи людей".

Проблемним залишається питання щодо доз вакцини, які залишилися невикористаними та термін придатності яких спливає.

"На національному рівні це буде приблизно 10-15 мільйонів доз. Це факт. Є надія, що в контракти на закупівлю буде включено опцію, яка передбачала б можливість не закуповувати більше вакцин після пандемії", — пояснює президент Sifo.

Нагадаємо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії для захворювання на COVID-19.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповідають, як довго зберігається імунітет від COVID-19.