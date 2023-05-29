Наука про них ще не знала: студент виявив "білих привидів" у лісі (фото)

Студент Брейтен ван дер Мерве натрапив на новий незвичайний вид грибів під час прогулянки лісами Південної Африки. Він отримав назву "біла примара".

Студент-біолог Брейтен Ван дер Мерве взяв зразок чужорідного гриба і повідомив про це професору мікології з університету Стелленбош, розташованого за 30 миль на схід від Кейптауна (ПАР). Про це пише Yahoo News.

За допомогою секвенування ДНК було встановлено, що гриб дійсно є новим видом і лише другим представником Hericium, виявленим в Африці.

Молодий чоловік помітив гриби на деревах і взяв зразок, який пізніше оглянув разом із мікологом-професором. У процесі дослідження вони встановили, що цей гриб належить до рідкісного роду Hericium і має цілющі властивості. Для підтвердження його статусу як самостійного виду, вчені провели секвенування ДНК, оскільки інші гриби цього роду, що мають схожий зовнішній вигляд, вимагали такого аналізу для їхньої ідентифікації.

Виявилося, що "білі привиди" справді були невідомі науці. Автор назвав їх так через зовнішній вигляд, який викликав у нього асоціацію із рядками з вірша Артура Рембо "Офелія": "як довгі вуалі… біла примара… прекрасна, як сніг". Новий вид грибів дійсно має зовнішню схожість з каскадами білих ниток, що звисають.

Представники роду Hericium мають попит завдяки своїм "винятковим лікувальним та оздоровчим властивостям" Фото: Miami Herald

Представники роду Hericium мають попит завдяки своїм "винятковим лікувальним та оздоровчим властивостям", кажуть дослідники. Один із видів, Hericium erinaceus, відомий як гриб "левова грива", століттями використовувався у традиційній китайській медицині.

"З видів Hericium було описано кілька унікальних лікарських сполук, які використовувалися в дослідженнях для лікування різних захворювань — від нервово-психічних розладів, таких як депресія, до раку і навіть для боротьби зі старінням", — сказав Ван дер Мерве.

За словами студента, у нововідкритого виду "унікальна екологія", оскільки його було знайдено лише на чотирьох видах листяних дерев, включаючи капський гостролист і капський бук, у лісах Книсна-Аматоле.

Раніше Фокус писав, що виявлені м'ясоїдні бактерії, що процвітають на пластиці та водоростях. Це викликало тривогу серед наукової спільноти щодо серйозної шкоди цих мікроорганізмів для людини.

Також повідомлялося, що вчені виявили дивовижну здатність грибів. Нове дослідження передбачає, що вони здатні регулювати свою температуру.