"Не скасовують ордерів": ПАР надала імунітет Росії для участі у саміті БРІКС

За заявою уряду країни, недоторканність поширюється на зустріч міністрів закордонних справ блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка.

Південно-Африканська республіка має намір надати дипломатичний імунітет для двох зустрічей офіційних осіб із групи країн БРІКС. У межах цих зустрічей можливе відвідування Володимиром Путіним Південно-Африканської республіки влітку. Це дозволить російському лідеру вести дипломатичні переговори та взаємодію з представниками інших країн БРІКС та зміцнити відносини між ними. Про це повідомляється в публікації в урядовій газеті ПАР від 29 травня.

Недоторканність поширюється на зустріч міністрів закордонних справ країн БРІКС, що відбудеться у Кейптауні 1-2 червня. Цей імунітет надається для забезпечення незалежності та безпеки учасників зустрічі під час виконання їх дипломатичних обов'язків.

Також імунітет поширюється на майбутній саміт глав держав БРІКС, запланований на 22-24 серпня 2023 року в Йоганнесбурзі, де зберуться лідери Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Вони зустрінуться для обговорення широкого спектру питань, пов'язаних із співробітництвом у межах БРІКС та розвитком міжнародної арени.

"Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі", — заявили 30 травня у Департаменті міжнародних відносин та співробітництва, повідомляє Bloomberg.

Чиновники зазначили, що "імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб, вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції".

"Ці імунітети не скасовують жодних ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції", — заявили в департаменті.

Нагадаємо, що 11 травня посол США у ПАР заявив, що ПАР постачала боєприпасами та зброєю Росію. Вашингтон серйозно сприйняв виявлення поставок зброї з африканської країни для Москви і вважає це проблемою. Президент ПАР, зі свого боку, заявив про вивчення цього питання.

Однак 13 травня стало відомо, що посол США вибачився за те, що звинуватив ПАР у військовій допомозі Росії. В МЗС ПАР заявили, що уряд не має записів про продаж зброї росіянам. Президент країни Сиріл Рамафоса закликав провести розслідування цієї справи.