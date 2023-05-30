"Через відключення в Україні": у різних містах Молдови пропало світло, — ЗМІ

Відключилася високовольтна лінія Бєльці – Дністровська ТЕЦ через відключення у Вінницькій області.

У містах по всій території Молдови повідомляють про аварійне вимкнення електроенергії на тлі масових відключень світла в Україні. Про це повідомляє NewsMaker.

У Міністерстві енергетики Молдови повідомили, що вранці 30 травня сталося аварійне відключення через проведення робіт на лінії високої напруги Ісакча — Вулканешти. Лінію мають намір поновити до кінця дня.

Крім того, було відключено високовольтну лінію Бєльці — Дністровська ТЕЦ через відключення лінії у Вінницькій області. Вона вийшла з ладу, залишивши без електрики центр і південь країни. Тепер розподільні компанії повинні перепідключити споживачів до ліній середньої та низької напруги.

Наразі фахівці працюють над відновленням системи. Повідомляють, що це може тривати до двох годин.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 травня в Києві сили ППО збили понад 20 ворожих безпілотників. Унаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах столиці. Атака російських безпілотників на Київ у ніч проти 30 травня стала вже 17-ою за рахунком із початку місяця.

До речі, у травні 2023 року стартувала масштабна ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій, тож у енергосистемі вже спостерігається дефіцит потужності.