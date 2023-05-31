"Це огидно": Дісней розкритикували за "ученицю феї" з вусами (фото)

Відео, в якому співробітник Діснейленду у жіночому костюмі та макіяжі вітає дітей біля входу до магазину Bobbidi Boutique, швидко стало вірусним. Ролик набрав майже 8 млн переглядів TikTok.

У США Дісней розкритикували за те, що він дозволив співробітнику-чоловікові одягнути костюмовану сукню та нафарбуватися. Про це пише New York Post.

Вірусне відео, що набрало майже 8 мільйонів переглядів у TikTok, показує, як вусата "учениця хресної феї" вітає дівчинку в бутіку Bibbidi Bobbidi Boutique у Діснейленді в Анахаймі, штат Каліфорнія.

"Отже, мене звуть Нік, я один із підмайстрів хресної феї. Я тут для того, щоб купити вам все необхідне і зробити вибір на весь день", — каже працівник, на очах якого сині та фіолетові тіні для повік у тон форменому одягу.

Курнті Фарбер, мати трьох дітей, що опублікувала оригінальне відео, не стала критикувати вбрання співробітника, а похвалила працівників за те, що вони подарували її дочці незабутні враження від відвідування бутіка, де діти віком від 3 до 12 років можуть отримати "чарівний макіяж для королівських" осіб, які проходять навчання".

Дісней розкритикували за те, що він дозволив співробітнику-чоловіку одягнути костюмовану сукню Фото: New York Post

Однак позитивні відгуки жінки не зупинили консервативних людей, які почали критикувати Дісней.

"Це огидно і неправильно. Я пам'ятаю, коли "діснеївський погляд" навіть не дозволяв жінкам носити певні кольори лаку для нігтів. А тепер це?" — написала у Твіттері Дженна Елліс, адвокат, відома тим, що працювала за колишнього президента Трампа.

Раніше Фокус писав, що жінка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через хворобу. Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.

Також раніше повідомлялося, що жінка, яка накричала на некерованих дітей, звільнилася з роботи. Джекі Міллер, водій шкільного автобуса, розповіла, що група учнів часто поводилася агресивно.